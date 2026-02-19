Fábrica de Casamentos retorna com Ana Furtado e exibição no Disney+ e SBT

- Publicidade -

Após um jejum que durava desde 2020, o público finalmente pode preparar o convite: o Fábrica de Casamentos está de volta. Em um anúncio conjunto realizado nesta quinta-feira (19), o SBT e o Disney+ confirmaram a produção da 5ª temporada do programa, que chega com uma mudança de peso no comando. Ana Furtado é a nova apresentadora da atração, fazendo sua estreia oficial na emissora de Silvio Santos e no streaming da Disney.

“Fazer parte desse projeto vitorioso, com dois novos parceiros como o SBT e o Disney+, torna tudo ainda mais especial. Não vejo a hora de celebrar cada casal e festejá-los de forma grandiosa“, comemorou Ana. A apresentadora terá a missão de conduzir as histórias de amor que precisam ser transformadas em festas monumentais em apenas sete dias.

Time de Elite e Versão “Proibida” para a TV

A nova temporada, dirigida por Marcelo Kestenbaum e produzida pela Formata, mantém o time de especialistas que se tornou a marca registrada do formato. Os fãs podem comemorar a volta de:

Beca Milano: A mestre dos bolos arquitetônicos;

Lucas Anderi: O estilista das noivas;

Mari Dedevits: A party planner responsável por organizar o caos.

A grande inovação desta fase é o modelo de exibição. Pela primeira vez, o programa será transmitido simultaneamente no SBT e no Disney+. No entanto, o streaming levará vantagem: cada um dos 12 episódios terá uma versão exclusiva no Disney+, com conteúdos extras e bastidores que não serão exibidos na TV aberta, oferecendo uma experiência imersiva para os assinantes.

Estreia em 2026

Com pedidos cada vez mais inusitados dos casais, o desafio da equipe será dobrado para entregar o “casamento dos sonhos” em tempo recorde. A produção já está em andamento e a estreia está prevista para o primeiro semestre de 2026.

A movimentação reforça a nova fase do SBT sob a gestão de Daniela Beyruti, que busca parcerias com gigantes internacionais para valorizar seu catálogo e atrair novos públicos. Para o Disney+, a inclusão de um formato brasileiro de sucesso em seu catálogo de entretenimento geral é um passo estratégico para consolidar a marca no país.