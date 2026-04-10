Euphoria estreia 3ª temporada neste domingo na HBO e HBO Max

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A espera finalmente terminou para os fãs de uma das produções mais assistidas da história da HBO. Neste domingo, 12 de abril, às 22h, estreia a aguardada terceira temporada de Euphoria. A série, que acumulou 25 indicações ao Emmy® em seus anos anteriores, retorna com oito episódios inéditos, lançados semanalmente na HBO e na HBO Max.

Nesta nova fase, o criador Sam Levinson mergulha o grupo de amigos em dilemas ainda mais intensos. Se as temporadas passadas focaram na descoberta e no vício, o terceiro ano promete uma jornada existencialista, explorando temas como fé, redenção e a própria natureza do mal.

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Uma Constelação de Estreias no Elenco

Além do retorno triunfal de Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi e Sydney Sweeney, a nova temporada impressiona pela lista de reforços. Entre os nomes que se juntam ao universo da série estão a lendária Sharon Stone, a estrela global ROSALÍA e a aclamada Natasha Lyonne.

O elenco de apoio também conta com novidades como Danielle Deadwyler, Eli Roth e até a personalidade da internet Trisha Paytas, sinalizando que a série continuará sendo um imã para diversas esferas da cultura pop atual.