Estreias de Maio no Prime Video: Confira a lista completa

O mês de maio chegou com força total ao catálogo do Amazon Prime Video. A plataforma aposta em uma mistura entre franquias consagradas, retornos de séries amadas pelo público e produções originais. Confira os destaques do mês!
Já Disponível
Se você está procurando o que assistir agora, estas produções já foram liberadas no catálogo:
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Soldado de Chumbo (2026): Filme de ação militar e suspense.
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Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno (2026): O novo capítulo da famosa franquia de terror.Publicidade
Próximas Séries: Retornos e Estreias
As séries são o grande motor do mês, com destaque para este thriller de espionagem:
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06/05: Citadel (Temporada 2): A ambiciosa série de espionagem retorna com novos episódios.
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13/05: Amores Improváveis (Temporada 1): Nova aposta no gênero de romance.
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13/05: Belas Maldições (Temporada 3): O aguardado retorno de Crowley e Aziraphale.
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15/05: It’s Not Like That (Temporada 1): Drama inédito na plataforma.
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27/05: Spider-Noir (Temporada 1): A série live-action do universo Homem-Aranha.
Calendário de Filmes e Especiais
O catálogo de filmes recebe desde comédias até superproduções de fantasia:
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06/05: Honey, Não!.
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08/05: Non è un Paese per Single.
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15/05: Eddington (2025).
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20/05: Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma (2026).
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22/05: Wicked: Parte II (2025): A conclusão da épica adaptação do musical.
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23/05: O Maravilhoso Mágico de Oz – Parte 1 e Para Sempre Medo.
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27/05: Bugonia.
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29/05: Velhos Bandidos.