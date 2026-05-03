Estreias de Maio no Prime Video: Confira a lista completa

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O mês de maio chegou com força total ao catálogo do Amazon Prime Video. A plataforma aposta em uma mistura entre franquias consagradas, retornos de séries amadas pelo público e produções originais. Confira os destaques do mês!

Já Disponível

Se você está procurando o que assistir agora, estas produções já foram liberadas no catálogo:

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Soldado de Chumbo (2026): Filme de ação militar e suspense.

Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno (2026): O novo capítulo da famosa franquia de terror. Publicidade

Próximas Séries: Retornos e Estreias

As séries são o grande motor do mês, com destaque para este thriller de espionagem:

06/05: Citadel (Temporada 2): A ambiciosa série de espionagem retorna com novos episódios.

13/05: Amores Improváveis (Temporada 1): Nova aposta no gênero de romance.

13/05: Belas Maldições (Temporada 3): O aguardado retorno de Crowley e Aziraphale.

15/05: It’s Not Like That (Temporada 1): Drama inédito na plataforma.

27/05: Spider-Noir (Temporada 1): A série live-action do universo Homem-Aranha.

Calendário de Filmes e Especiais

O catálogo de filmes recebe desde comédias até superproduções de fantasia:

06/05: Honey, Não! .

08/05: Non è un Paese per Single .

15/05: Eddington (2025).

20/05: Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma (2026).

22/05: Wicked: Parte II (2025): A conclusão da épica adaptação do musical.

23/05: O Maravilhoso Mágico de Oz – Parte 1 e Para Sempre Medo .

27/05: Bugonia .

29/05: Velhos Bandidos.