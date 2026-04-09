Presidente da Paramount é afastado após denúncias de vazamento de dados sigilosos

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A Paramount Skydance confirmou o afastamento de Jeff Shell de seu cargo como presidente da companhia. A decisão, reportada por veículos como Deadline e Variety, ocorre após uma investigação interna motivada por alegações de que o executivo teria compartilhado informações confidenciais da empresa com terceiros.

O pivô da crise é R.J. Cipriani, que processou a Paramount e o próprio Shell. Cipriani afirma que o executivo lhe deve US$ 150 milhões por serviços de comunicação e alega que Shell vazou dados internos sobre negócios bilionários, incluindo o acordo da Paramount com o UFC e a aguardada aquisição da Warner Bros. Discovery.

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Revelações e Contra-ataque

De acordo com o processo, Shell teria confessado a Cipriani que a Paramount estaria pagando “caro demais” pela Warner Bros. e que, se esperassem mais um ano, o negócio sairia muito mais barato.

Por outro lado, Jeff Shell não ficou em silêncio e apresentou uma reconvenção (contraprocesso) contra Cipriani, alegando extorsão. O executivo nega veementemente ter compartilhado qualquer segredo industrial ou informação privilegiada com o acusador.

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Um Histórico de Controvérsias

Esta não é a primeira vez que Shell protagoniza uma saída turbulenta de uma gigante de mídia. Em 2023, ele foi demitido do cargo de CEO da NBCUniversal após a descoberta de um relacionamento inapropriado com uma funcionária, que resultou em uma queixa formal de assédio sexual.

Impacto no Mercado

A saída de Shell acontece em um momento sensível para a Paramount Skydance, que tenta consolidar sua estratégia frente a concorrentes como Netflix e Disney. O envolvimento do nome da Warner Bros. Discovery nas alegações de vazamento coloca ainda mais pressão sobre as negociações de fusão, que são acompanhadas de perto por investidores globais.