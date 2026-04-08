Dona de Breaking Bad muda de nome e foca tudo no streaming

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A AMC Networks, empresa que marcou época com dramas premiados como Mad Men e Better Call Saul, oficializou nesta quarta-feira sua mudança de nome corporativo para AMC Global Media. O movimento, anunciado em um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), sinaliza que a companhia não se vê mais apenas como um conjunto de canais de TV paga, mas como um estúdio global focado em streaming.

A mudança de nomenclatura segue uma tendência do mercado: no ano passado, a A+E Global Media fez o mesmo, retirando o “Networks” de sua marca. Para a AMC, a palavra “Global” destaca sua presença em mais de 100 países, com operações sólidas no Reino Unido, Europa Central e América Latina.

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O Streaming assume a liderança

Os números explicam a estratégia da CEO Kristin Dolan. Enquanto a receita de publicidade na TV tradicional caiu 15% em 2025 e a distribuição de canais recuou 13%, o faturamento vindo do streaming subiu 12%, atingindo a marca de US$ 677 milhões.

O crescimento foi impulsionado principalmente pelo AMC+, mostrando que o público está disposto a pagar mais para acessar conteúdos exclusivos via banda larga, compensando a queda no modelo de pacotes de TV por assinatura.

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Próximos Lançamentos: O que vem por aí?

Com a nova marca, a AMC Global Media foca em produções originais para alimentar seu ecossistema digital. Confira as principais apostas:

The Audacity : Um novo drama ambientado no Vale do Silício, focado no mundo da tecnologia e inovação.

: Um novo drama ambientado no Vale do Silício, focado no mundo da tecnologia e inovação. The Terror: Devil in Silver : A sequência da antologia de terror ganha nova temporada no AMC+.

: A sequência da antologia de terror ganha nova temporada no AMC+. The Vampire Lestat : A terceira temporada da saga gótica estreia em junho.

: A terceira temporada da saga gótica estreia em junho. You’re Killing Me: Nova série estrelada por Brooke Shields, exclusiva para a plataforma Acorn TV.

Análise: Uma estratégia de sobrevivência

A mudança para AMC Global Media é um reconhecimento honesto de que o modelo de “canais de cabo” está encolhendo. Ao se posicionar como uma empresa de mídia global e estúdio de produção, a AMC tenta se descolar da imagem de “TV antiga” para atrair investidores e assinantes digitais. No Brasil, onde o canal AMC é distribuído pelas principais operadoras, a expectativa é que o fortalecimento da marca global traga mais rapidez na chegada de conteúdos originais e uma integração maior com as plataformas on-demand.