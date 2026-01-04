DNEWS abre sinal na Venezuela em meio a crise sem precedentes no país

O DNEWS, canal de notícias voltado ao público latino‑americano, anunciou a abertura de seu sinal para toda a América do Sul, incluindo o território venezuelano, nos canais 700 (SD) e 1700 (HD) da TV via satélite do país.

O anúncio ocorre em meio à escalada da crise entre Estados Unidos e Venezuela, marcada pela captura e prisão do ditador Nicolás Maduro – cenário em que o acesso a informação contínua ganha peso ainda maior para a população.

Presente no Brasil através da SKY+, o DNEWS promete ampliar a cobertura ao vivo, análises e reportagens produzidas por equipes baseadas em vários países da região, em espanhol, em alternativa às emissoras estatais e aos meios alinhados ao regime venezuelano, em um momento de incerteza sobre a circulação de notícias dentro da Venezuela e de atenção internacional ao futuro político do país.

O canal também conta com transmissão de lives no YouTube: