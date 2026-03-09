Disney+ derruba preços: Assinatura sai por menos de R$ 10 em nova promoção

- Publicidade -

Se você estava esperando um incentivo para assinar ou voltar ao Disney+, o momento chegou. A plataforma anunciou uma oferta especial válida para todo o Brasil. A promoção garante dois meses de assinatura com descontos que chegam a 70% em relação ao valor original.

A oferta é válida tanto para novos usuários quanto para aqueles que já tiveram uma conta, mas estão sem assinatura ativa no momento. O prazo para aproveitar vai até o dia 30 de março de 2026.

Confira os valores promocionais (Válidos por 2 meses):

Plano Padrão com Anúncios : De R$ 43,90 por R$ 9,90/mês.

: De R$ 43,90 por R$ 9,90/mês. Plano Padrão (sem anúncios) : Por R$ 17,90/mês.

: Por R$ 17,90/mês. Plano Premium (4K e 4 telas): De R$ 66,90 por R$ 19,90/mês.

Importante: Após o período de dois meses, a renovação acontece automaticamente pelo preço vigente na época, a menos que o usuário realize o cancelamento antes do término do prazo promocional.

Março de Estreias de Peso

A promoção chega em um momento estratégico, coincidindo com lançamentos aguardados que prometem movimentar a audiência:

Demolidor: Renascido : A nova temporada da aguardada série da Marvel Television finalmente estreia este mês.

: A nova temporada da aguardada série da Marvel Television finalmente estreia este mês. Zootopia 2 : A sequência da animação vencedora do Oscar chega para encantar as famílias.

: A sequência da animação vencedora do Oscar chega para encantar as famílias. Outlander : Novos episódios da saga histórica também desembarcam na plataforma.

: Novos episódios da saga histórica também desembarcam na plataforma. Séries Documentais: Destaque para História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette e a segunda temporada de Paradise.