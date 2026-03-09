Disney+ derruba preços: Assinatura sai por menos de R$ 10 em nova promoção

Se você estava esperando um incentivo para assinar ou voltar ao Disney+, o momento chegou. A plataforma anunciou uma oferta especial válida para todo o Brasil. A promoção garante dois meses de assinatura com descontos que chegam a 70% em relação ao valor original.
A oferta é válida tanto para novos usuários quanto para aqueles que já tiveram uma conta, mas estão sem assinatura ativa no momento. O prazo para aproveitar vai até o dia 30 de março de 2026.
Confira os valores promocionais (Válidos por 2 meses):
- Plano Padrão com Anúncios: De R$ 43,90 por R$ 9,90/mês.
- Plano Padrão (sem anúncios): Por R$ 17,90/mês.
- Plano Premium (4K e 4 telas): De R$ 66,90 por R$ 19,90/mês.
Importante: Após o período de dois meses, a renovação acontece automaticamente pelo preço vigente na época, a menos que o usuário realize o cancelamento antes do término do prazo promocional.
Março de Estreias de Peso
A promoção chega em um momento estratégico, coincidindo com lançamentos aguardados que prometem movimentar a audiência:
- Demolidor: Renascido: A nova temporada da aguardada série da Marvel Television finalmente estreia este mês.
- Zootopia 2: A sequência da animação vencedora do Oscar chega para encantar as famílias.
- Outlander: Novos episódios da saga histórica também desembarcam na plataforma.
- Séries Documentais: Destaque para História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette e a segunda temporada de Paradise.