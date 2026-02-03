Disney anuncia novo CEO e cria cargo inédito de criatividade

- Publicidade -

A busca pelo sucessor de Bob Iger finalmente chegou ao fim. Em uma votação unânime realizada nesta segunda-feira, o Conselho de Administração da The Walt Disney Company elegeu Josh D’Amaro como o novo Chief Executive Officer (CEO). D’Amaro, que atualmente lidera o braço de Parques e Experiências, assumirá o cargo oficialmente em 18 de março de 2026, durante a assembleia anual de acionistas.

A escolha de D’Amaro, um veterano com 28 anos de casa, sinaliza uma aposta da Disney no setor que mais gerou caixa recentemente: o segmento de Experiências, que faturou US$ 36 bilhões no último ano fiscal. Sob seu comando, a Disney iniciou sua maior expansão global, incluindo a criação de áreas como Star Wars: Galaxy’s Edge e o novo parque anunciado para Abu Dhabi. Iger, que retornou da aposentadoria em 2022 para “arrumar a casa”, continuará como consultor sênior até o fim de 2026.

Dana Walden: A nova “Dona da Criatividade”

A grande surpresa do anúncio foi a criação de um cargo inédito e poderoso para Dana Walden. Atualmente copresidente da Disney Entertainment, Walden foi nomeada Presidente e Chief Creative Officer (CCO) da companhia. É a primeira vez na história da Disney que uma única executiva terá a missão de alinhar o storytelling e a expressão criativa em todos os pontos de contato da marca — do streaming às notícias, passando pelo cinema.

Walden se reportará diretamente a D’Amaro. Essa nova estrutura visa garantir que a “mágica Disney” seja traduzida em resultados financeiros consistentes, unindo o rigor operacional de D’Amaro com o prestígio que Walden possui junto à comunidade criativa de Hollywood. “A criatividade está no coração de tudo o que a Disney faz, e Dana é a escolha maravilhosa para este papel“, afirmou Iger.

O Legado de Iger e os Desafios de 2026

D’Amaro assume uma Disney muito mais resiliente do que a de três anos atrás. Iger conseguiu estancar a queima de caixa no streaming, fortaleceu a qualidade dos estúdios de cinema e preparou o terreno para parcerias tecnológicas disruptivas, como os recentes acordos com a OpenAI e a NFL.

O novo CEO terá o desafio de equilibrar o crescimento dos parques com a necessidade de manter a dominância da Disney no ambiente digital, especialmente com o ESPN se tornando um destino prioritário para fãs de esportes. Com o suporte de Alan Bergman (Cinema) e James Pitaro (ESPN), a “dupla dinâmica” D’Amaro e Walden inicia o capítulo mais ambicioso da Disney pós-centenário.

A Nova Cúpula da Disney (A partir de 18/03/2026)

Executivo Novo Cargo Missão Principal Josh D’Amaro CEO Crescimento estratégico e valor para o acionista. Dana Walden Pres. e Chief Creative Officer Unificar a narrativa criativa em toda a empresa. Bob Iger Conselheiro Sênior (até dez/26) Mentoria e transição suave de liderança. James Pitaro Chairman da ESPN Transformação digital total do esporte.