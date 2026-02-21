Despedida emocionante: Eric Dane morre aos 53 anos e Netflix libera entrevista póstuma

- Publicidade -

O mundo do entretenimento se despede de um de seus rostos mais carismáticos. O ator Eric Dane, que imortalizou o Dr. Mark Sloan em Grey’s Anatomy, faleceu na Califórnia após enfrentar uma batalha curta e intensa contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica). Diagnosticado em abril de 2025, o ator demonstrou uma resiliência admirável, trabalhando até onde suas funções musculares permitiram.

Horas após a confirmação de sua morte, a Netflix lançou um conteúdo que promete emocionar o público: uma entrevista póstuma integrada ao formato ‘Famous Last Words‘. O programa, que reúne conversas gravadas para serem exibidas apenas após o falecimento do convidado, traz Eric Dane em um diálogo aberto com o produtor Brad Falchuk.

“Quando alguém vir isso, eu não estarei mais aqui”

Na entrevista (já disponível com legendas em inglês), Dane aborda tópicos sensíveis de sua vida pessoal e profissional. O ponto alto da conversa é sua declaração sobre a ex-esposa, Rebecca Gayheart: “Posso dizer que nunca voltei a me apaixonar por outra mulher com a mesma intensidade com que me apaixonei por Rebecca“, afirma o ator em tom de despedida. Ele também discute abertamente sua luta contra o vício e o impacto degenerativo da ELA em seus últimos meses.

Um Legado que deu nome a um Hospital

A carreira de Eric Dane começou em 1991, em Saved by the Bell, mas foi em 2006 que ele se tornou um ícone global. Como o “Dr. Gostosão” (McSteamy) em Grey’s Anatomy, ele protagonizou um dos casais mais amados da série ao lado de Chyler Leigh (Lexie Grey). Tamanha foi a marca deixada por seu personagem que, na ficção, o hospital foi rebatizado como Grey Sloan Memorial em sua homenagem.

Além do drama médico, Dane brilhou em outras produções de peso:

Charmed (2003): Como Jason Dean, interesse romântico de Phoebe.

The Last Ship: Onde liderou o elenco como o Comandante Tom Chandler.

Euphoria: Entregando uma atuação visceral e complexa como Cal Jacobs.

Eric Dane parte deixando um legado de personagens inesquecíveis e uma lição de dignidade diante de uma doença devastadora. Para os fãs, a entrevista na Netflix serve como um abraço final de um ator que nunca teve medo de ser honesto com seu público.