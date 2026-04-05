Corre pra maratonar: ‘The Flight Attendant’ deixará o catálogo da HBO Max em abril

Siga o Além da Tela no Google News! Fique por dentro das últimas notícias sobre TV, streaming e o mercado de entretenimento. Seguir

- Publicidade -

Os fãs de suspense e comédia ácida têm pouco tempo para ver (ou rever) uma das séries mais emblemáticas da HBO Max .A plataforma confirmou que “The Flight Attendant”, estrelada por Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), deixará o catálogo brasileiro no dia 21 de abril.

A remoção causa surpresa por se tratar de uma produção Max Original, que foi um sucesso de crítica e público em seu lançamento, acumulando diversas indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. Ainda não há informações oficiais se a série migrará para outro serviço de streaming (como Netflix ou Prime Video) ou se ficará disponível apenas para aluguel digital em plataformas como Apple TV e Google Play.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

O sucesso de Cassie Bowden

Baseada no romance de Chris Bohjalian, a série acompanha a comissária de bordo Cassie Bowden, cuja vida vira de cabeça para baixo após acordar em um hotel em Bangkok ao lado de um homem morto, sem nenhuma memória do que aconteceu.

A produção foi elogiada por misturar humor sombrio com um thriller de espionagem frenético, além de consagrar Kaley Cuoco em um papel dramático de grande complexidade. A série conta com duas temporadas completas que exploram os traumas, o vício e a busca de Cassie por redenção enquanto trabalha como informante da CIA.

- Publicidade -

Até quando assistir?

Se você ainda não terminou de ver ou quer reviver os momentos de tensão da segunda temporada, o prazo final é o domingo, 20 de abril. Na virada para o dia 21, o título deve ser removido das buscas da plataforma.