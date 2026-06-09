Paramount+ lança curta com Poatan para promover UFC na Casa Branca

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

O Paramount+ não está apenas transmitindo o UFC. Está construindo mitologia em torno dele. A plataforma lançou um curta-metragem protagonizado por Alex “Poatan” Pereira como peça de marketing para o UFC Freedom 250, evento histórico marcado para 14 de junho, com transmissão ao vivo e exclusiva pelo Paramount+, com início às 21h no horário de Brasília.

No curta, Poatan percorre uma jornada simbólica até o topo de uma montanha, metáfora direta para a ambição de um atleta que nunca para quieto. A produção é assinada pela Jogo., estúdio criativo de esportes e entretenimento fundado em 2023, especializado em campanhas que dialogam com a cultura esportiva global.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

A escolha de Poatan como rosto da campanha não é gratuita. O brasileiro busca algo inédito na história do UFC: tornar-se campeão em três categorias diferentes. Ele já conquistou o cinturão dos médios e, mais recentemente, o dos meio-pesados e agora sobe para os pesos-pesados.

Na co-luta principal do UFC Freedom 250, Poatan enfrenta o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino dos pesos-pesados. A luta principal fica por conta de Ilia Topuria contra Justin Gaethje, com o cinturão peso-leve em jogo numa disputa de unificação. Outros brasileiros também marcam presença: Mauricio Ruffy enfrenta Michael Chandler e Diego Lopes mede forças com Steve Garcia.

Publicidade

E você vai acompanhar o UFC Freedom 250 ao vivo no Paramount+ no próximo domingo? Deixa nos comentários se acha que Poatan sai campeão de mais uma categoria.