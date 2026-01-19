Confusão sobre lançamento do ‘Tela Brasil’ leva a esclarecimento oficial

- Publicidade -

O Ministério da Cultura divulgou neste domingo (18) uma nota oficial para esclarecer informações sobre o lançamento da plataforma gratuita de streaming Tela Brasil, após a circulação de notícias incorretas em diferentes veículos on-line, na última semana, reproduzida por diversos perfis em redes sociais – ambos sem a devida checagem. As informações oficiais são da Agência Brasil.

Segundo o comunicado, a plataforma ainda está em fase final de testes e não foi lançada oficialmente. O ministério reforçou que “não procede a informação de que o serviço já estaria disponível” e acrescentou que o lançamento do Tela Brasil e de seus aplicativos — nas versões Android e iOS — está previsto para o primeiro trimestre de 2026.

Na avaliação do MinC, a iniciativa representa uma entrega estratégica da política cultural do governo federal para o setor audiovisual. O objetivo é reunir centenas de produções nacionais e ampliar, “de forma inédita”, o acesso gratuito da população a obras brasileiras.

“A iniciativa de difusão do audiovisual representa um avanço estratégico para a valorização da cultura brasileira, o fortalecimento do setor e a democratização do acesso às obras produzidas no país”, afirmou o MinC.

- Publicidade -

A nota também comenta as repercussões recentes sobre o suposto lançamento da Tela Brasil, descritas como “positivas e celebradas”, o que, segundo o MinC, demonstra o orgulho e o desejo da sociedade brasileira de acessar sua própria cultura.

O ministério informou ainda que as informações oficiais sobre a data de lançamento serão divulgadas em breve.