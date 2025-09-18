Com 1 mês no ar, Xsports anuncia novidades e chegará ao YouTube

Publicidade

A Xsports, emissora de TV aberta com programação 100% dedicada ao esporte, completa seu primeiro mês de operações no Brasil celebrando números expressivos de audiência. Segundo dados da Kantar IBOPE Media, projetados para a área de cobertura da emissora, mais de 10,7 milhões de telespectadores já acompanharam as transmissões, que inclui modalidades como futebol, atletismo, tênis, automobilismo, triatlo e mais.

Entre os grandes atrativos, estiveram torneios de repercussão mundial, como Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A do Campeonato Italiano, UEFA Europa League, Conference League, Copa da Argentina e a J1 League do Japão. Craques brasileiros de destaque internacional, como Vini Jr., Rodrygo, Marta, Casemiro, Estêvão, João Pedro, Éder Militão, Raphinha e Richarlison, já passaram pela Xsports neste primeiro mês.

A emissora registrou bons desempenhos de audiência em transmissões da Premier League e da NWSL, a liga norte-americana de futebol feminino que conta com Marta. No dia 23 de agosto, a partida entre Arsenal e Leeds United marcou 0,5 pontos em São Paulo, com pico de 0,72. Já em 29 de agosto, o confronto entre Orlando Pride e Gotham FC também alcançou 0,5 pontos, com pico de 0,63. Os duelos do River Plate, pela Copa da Argentina, e do Bayern de Munique, pela Bundesliga, igualmente trouxeram índices de destaque.

Novidades na Xsports

Com foco em ampliar a oferta esportiva, a Xsports tem novidades previstas para as próximas semanas. O programa Gols Pelo Mundo irá reunir os gols das principais ligas internacionais em uma única atração. Além disso, a emissora passará a transmitir conteúdos exclusivos no YouTube a partir de outubro, com programação específica voltada ao público digital.

A expansão da grade também contemplará modalidades importantes para o esporte brasileiro. O vôlei e o basquete chegam à tela da Xsports ainda em outubro, com jogos do NBB, Euroliga e o campeonato europeu de vôlei. Outro destaque será a estreia da cobertura da Liga dos Campeões da Europa de handebol masculino, com o duelo entre Kolstad Handball e Dinamo Bucuresti, além da Copa do Rei da Espanha, do WTA 125 de Tampico (México) e do Ultimate Tennis Showdown (UTS).

“Estamos muito felizes com a repercussão da Xsports nesse primeiro mês de transmissões. Muitas pessoas estão tendo acesso a novas competições, e a nossa intenção é continuar promovendo novos campeonatos e levar ao público novas modalidades. É somente o começo de uma história”, afirma Thiago Garcia, diretor comercial da emissora.