CNN faz cobertura especial ao vivo contra a ‘escravidão moderna’

- Publicidade -

A CNN International realizará uma cobertura especial no próximo dia 11 de março para marcar os 10 anos do #MyFreedomDay, iniciativa global liderada por estudantes que busca aumentar a conscientização sobre a escravidão moderna e mobilizar jovens em todo o mundo para combater a exploração humana.

Criado como parte do CNN Freedom Project, o movimento se consolidou ao longo da última década como um dia global de ação. Em escolas e comunidades, estudantes organizam eventos, debates e campanhas nas redes sociais para chamar atenção para a realidade de milhões de pessoas que ainda vivem em condições de exploração.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Neste ano, o tema escolhido para a campanha é “Progress and Obstacles in Combating Modern Slavery” (“Avanços e obstáculos no combate à escravidão moderna”). A proposta é refletir sobre os progressos conquistados na última década e, ao mesmo tempo, destacar os desafios que ainda persistem no enfrentamento desse problema global.

A programação especial da CNN terá reportagens e transmissões ao vivo de diferentes regiões do mundo, evidenciando a dimensão internacional do tema. A cobertura incluirá entradas ao vivo de Hong Kong (Ásia), Londres (Europa) e Atlanta (América do Norte).

- Publicidade -

Além disso, a emissora também destacará histórias e iniciativas inspiradas pelo #MyFreedomDay em países como Nigéria, Emirados Árabes Unidos e Tailândia, mostrando como o movimento tem mobilizado jovens em diferentes culturas e contextos sociais.

Ao longo do dia, a CNN pretende amplificar vozes de estudantes ativistas, além de compartilhar relatos de sobreviventes da escravidão moderna e análises sobre como o fenômeno evoluiu nos últimos anos.