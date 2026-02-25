Canal FAST da Veja amplia sua presença no streaming

- Publicidade -

O VEJA+TV, canal FAST (gratuito, com anúncios) do grupo Abril, anunciou novidades para 2026. Lançado há pouco mais de seis meses, o projeto promete ampliar a aposta em jornalismo, análise e entretenimento, e ultrapassou a marca de 40 atrações, somando cerca de 120 horas mensais de conteúdo inédito.

O canal já exibe 20 programas ao vivo por semana, entre eles Mercado, Ponto de Vista e Três Poderes, além dos boletins diários Giro Veja, que atualizam o público no início da manhã e no fim da tarde. A programação política tem ganhado protagonismo, impulsionada pela participação de colunistas e repórteres especializados da marca Veja.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Para 2026, o canal prepara coberturas de grande porte. No cenário político, haverá programação dedicada às eleições estaduais e federais, com análises e participação em consórcios de debates. No esporte, a Copa do Mundo terá cobertura in loco, incluindo uma base em Miami em parceria com a Rede Ronaldo, reunindo convidados, influenciadores e ex-jogadores em formatos que prometem ir além da abordagem tradicional.

Em janeiro, o VEJA+TV superou 8 milhões de usuários, ampliando sua presença nas principais plataformas de TV conectada. O canal está disponível na LG Channels, onde figura entre os líderes de audiência no Brasil, além da Samsung TV Plus, TCL Channel e Roku, com transmissão ao vivo também pelo site de Veja.

- Publicidade -

“Estamos construindo um canal com DNA editorial forte e uma grade cada vez mais robusta. O crescimento da audiência mostra que existe demanda por conteúdo de credibilidade também na TV conectada”, diz Marcelo Moreira, diretor do VEJA+TV e novo responsável pela direção do canal.