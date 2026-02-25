Canal exclusivo estreia hoje no Samsung TV Plus

- Publicidade -

A cultura pop brasileira acaba de ganhar um novo endereço fixo na televisão. O Samsung TV Plus anunciou a estreia exclusiva do Omelete TV a partir de hoje, 25 de fevereiro. A parceria leva o conteúdo de uma das marcas mais influentes do entretenimento para o segmento FAST (streaming gratuito com anúncios), permitindo que milhões de usuários acompanhem análises, debates e notícias geeks sem custo adicional.

A chegada do canal é um marco para o Omelete, que celebra 25 anos de história em 2026. “Trazer o Omelete TV para o Samsung TV Plus é colocar na sala de estar uma das marcas mais influentes da cultura pop brasileira“, afirma Felipe Gagliardi, Gerente Sênior da Samsung.

Um ecossistema de estrelas geeks

Diferente de um canal de notícias comum, o Omelete TV organiza sua força editorial em um formato linear, unindo nomes de peso que já possuem audiências gigantescas na internet. A grade contará com programas e criadores de renome, como:

Gaveta e PeeWee : Focados em cinema e entretenimento com muito humor.

: Focados em cinema e entretenimento com muito humor. Cinema com Rapadura : Análises aprofundadas sobre a sétima arte.

: Análises aprofundadas sobre a sétima arte. GoodNerd e Matheux Mendex : O melhor do universo nerd e games.

: O melhor do universo nerd e games. Futurices, Irmão Castro e Boa Noite Internet: Diversidade de temas, de tecnologia a comportamento.

Programação para todos os nichos

O canal foi estruturado para atender desde o fã casual até o mais aficionado. A programação inclui faixas dedicadas a:

Cinema e Séries : Coberturas especiais de grandes lançamentos e premiações como o Oscar.

: Coberturas especiais de grandes lançamentos e premiações como o Oscar. Games : Discussões sobre os principais títulos e tendências da indústria global.

: Discussões sobre os principais títulos e tendências da indústria global. Anime e Cultura Asiática: Um bloco dedicado ao segmento que mais cresce no Brasil atualmente.

Para Thiago Romariz, Diretor Executivo da O&Co, essa expansão para a TV conectada é o passo natural para uma marca que ajudou a formar gerações de fãs. “Acreditamos que essa parceria nos permitirá levar um novo tipo de experiência e interação com o público”, destaca.