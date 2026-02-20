Canais musicais desaparecem do streaming e dão lugar à nova marca no Brasil

- Publicidade -

Os fãs de nostalgia musical que utilizam serviços de streaming gratuito no Brasil notaram uma mudança visual importante em suas listas de canais esta semana. As marcas Now 70s, Now 80s e Now Rock foram oficialmente descontinuadas para dar lugar aos novos That’s 70s, That’s 80s e That’s Rock. No Brasil, a transição foi confirmada nas plataformas TCL Channel e MovieArk.

A mudança faz parte de um processo global, unificando a identidade visual e a curadoria sob a bandeira “That’s“. Embora os nomes tenham mudado, a proposta principal parece permanecer a mesma: oferecer maratonas de videoclipes icônicos, shows e curiosidades das décadas que moldaram a história da música e do rock mundial.

Movimentação Global

Enquanto no Brasil a substituição focou nos anos 70, 80 e no gênero Rock, o mercado internacional presenciou uma mudança ainda mais ampla. Em países da Europa e América do Norte, a transição também afetou gigantes como Rakuten TV, Pluto TV e Samsung TV Plus.

Lá fora, além dos canais já citados, houve a troca do canal NOW 90/00 pelo novo That’s 90s/00s. Esta vertente foca nos sucessos do pop e rock das últimas duas décadas do milênio, um segmento que tem crescido exponencialmente em audiência nas plataformas FAST (Free Ad-supported Streaming TV).

O que muda para o telespectador?

Na prática, o telespectador não precisa realizar nenhuma ação manual. Nas Smart TVs da TCL e nos dispositivos compatíveis com o MovieArk, a atualização do logotipo e do nome do canal ocorre de forma automática via nuvem. A programação deve seguir o fluxo de curadoria da rede, que agora busca uma comunicação mais direta e moderna com o público que consome música via televisão conectada.

A substituição sinaliza o amadurecimento do mercado FAST, onde marcas de conteúdo buscam se consolidar com identidades mais fortes para competir pela atenção do usuário em meio a centenas de opções gratuitas.