Bruna Louise lança especial de comédia inédito no YouTube

Uma das maiores humoristas da atualidade, Bruna Louise, escolheu uma data emblemática para presentear seus fãs. No último domingo, 8 de março, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a humorista disponibilizou em seu canal oficial no YouTube o especial inédito “Ela Tá Correndo Atrás”. O projeto é o registro audiovisual de sua turnê mais recente, que percorreu o Brasil – sempre com sessões esgotadas.
Gravado em sua cidade natal, Curitiba, o especial de uma hora captura Bruna em um dos momentos mais maduros e pessoais de sua trajetória. Com o texto totalmente autoral, ela revisita sua base familiar, construída majoritariamente por mulheres, e transforma a correria do cotidiano em um humor ácido e, ao mesmo tempo, cheio de identificação para quem lida com os desafios da vida adulta.
O fio condutor de “Ela Está Correndo” vai além das piadas sobre relacionamentos. Bruna compartilha com o público uma de suas maiores vitórias recentes: a compra de seu primeiro imóvel. No entanto, como nada na vida da humorista acontece sem uma boa dose de caos, a realização do sonho vem acompanhada da “saga da obra”.
Atrasos, imprevistos e os clássicos perrengues de construção tornam-se metáforas perfeitas para uma vida em constante evolução. Bruna utiliza essas situações para mostrar que, mesmo no topo da carreira e realizando desejos materiais, a “correria” interna e externa nunca para.
O especial já está disponível gratuitamente. Para assistir, basta acessar o canal da humorista no YouTube. Confira: