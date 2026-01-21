Brasil conquista o mundo: visualizações de produções nacionais na Netflix saltam 60%

- Publicidade -

O conteúdo audiovisual brasileiro atingiu um novo patamar de relevância internacional no fechamento de 2025. De acordo com o mais recente Relatório de Engajamento da Netflix, divulgado nesta quarta-feira (21), o número de visualizações globais das produções brasileiras cresceu impressionantes 60% no segundo semestre do ano passado. O dado confirma que o investimento da plataforma em histórias autênticas e locais está encontrando eco em audiências de todos os continentes.

O grande protagonista dessa ascensão é o longa-metragem “Caramelo”. Lançado em outubro, o filme não apenas caiu no gosto popular, mas fez história ao se tornar o título brasileiro de maior sucesso global na plataforma, ultrapassando a marca de 50 milhões de visualizações. Pela primeira vez, uma produção nacional conseguiu figurar no Top 15 do ranking semestral de títulos mais vistos no mundo, um marco que coloca o cinema brasileiro em pé de igualdade com grandes franquias internacionais.

No setor de séries, o destaque ficou para a temporada de estreia de “Os Donos do Jogo”, que registrou 21,6 milhões de visualizações e garantiu seu lugar no Top 40 global. Outras produções também mostraram fôlego renovado, como a segunda temporada de “DNA do Crime” (22,8 milhões de views acumulados) e a minissérie paraense “Pssica”, que alcançou 14,2 milhões de visualizações, provando que a regionalidade brasileira é um ativo valioso para o streaming.

O relatório também destaca o sucesso de cinebiografias e dramas inspirados em fatos reais. “Inexplicável” somou 20,6 milhões de visualizações, enquanto “Homem com H”, a aclamada cinebiografia de Ney Matogrosso, registrou 7,6 milhões. Até a despedida de clássicos da plataforma teve engajamento alto: a última temporada de “Sintonia” ajudou a série a fechar o ano com quase 19 milhões de visualizações somadas, consolidando-se como um dos maiores pilares da Netflix Brasil.

Enquanto o Brasil brilha, o cenário internacional também trouxe números astronômicos. “Guerreiras do K-Pop” quebrou recordes com 482 milhões de views, enquanto a temporada final de “Stranger Things” (94 milhões) e a segunda temporada de “Wandinha” (124 milhões) dominaram as conversas. Mesmo diante desses gigantes, a performance brasileira se destaca pelo crescimento acelerado, indicando que o país se tornou um dos centros de produção mais estratégicos para a estratégia global da Netflix em 2026.

Ranking de Sucessos Brasileiros (2025)