Brasil conquista o mundo: visualizações de produções nacionais na Netflix saltam 60%

Relatório de Engajamento aponta sucesso histórico do cinema nacional; ‘Os Donos do Jogo’ e ‘DNA do Crime’ também brilham no Top 40 mundial.

O conteúdo audiovisual brasileiro atingiu um novo patamar de relevância internacional no fechamento de 2025. De acordo com o mais recente Relatório de Engajamento da Netflix, divulgado nesta quarta-feira (21), o número de visualizações globais das produções brasileiras cresceu impressionantes 60% no segundo semestre do ano passado. O dado confirma que o investimento da plataforma em histórias autênticas e locais está encontrando eco em audiências de todos os continentes.

O grande protagonista dessa ascensão é o longa-metragem “Caramelo”. Lançado em outubro, o filme não apenas caiu no gosto popular, mas fez história ao se tornar o título brasileiro de maior sucesso global na plataforma, ultrapassando a marca de 50 milhões de visualizações. Pela primeira vez, uma produção nacional conseguiu figurar no Top 15 do ranking semestral de títulos mais vistos no mundo, um marco que coloca o cinema brasileiro em pé de igualdade com grandes franquias internacionais.

No setor de séries, o destaque ficou para a temporada de estreia de “Os Donos do Jogo”, que registrou 21,6 milhões de visualizações e garantiu seu lugar no Top 40 global. Outras produções também mostraram fôlego renovado, como a segunda temporada de “DNA do Crime” (22,8 milhões de views acumulados) e a minissérie paraense “Pssica”, que alcançou 14,2 milhões de visualizações, provando que a regionalidade brasileira é um ativo valioso para o streaming.

O relatório também destaca o sucesso de cinebiografias e dramas inspirados em fatos reais. “Inexplicável” somou 20,6 milhões de visualizações, enquanto “Homem com H”, a aclamada cinebiografia de Ney Matogrosso, registrou 7,6 milhões. Até a despedida de clássicos da plataforma teve engajamento alto: a última temporada de “Sintonia” ajudou a série a fechar o ano com quase 19 milhões de visualizações somadas, consolidando-se como um dos maiores pilares da Netflix Brasil.

Enquanto o Brasil brilha, o cenário internacional também trouxe números astronômicos. “Guerreiras do K-Pop” quebrou recordes com 482 milhões de views, enquanto a temporada final de “Stranger Things” (94 milhões) e a segunda temporada de “Wandinha” (124 milhões) dominaram as conversas. Mesmo diante desses gigantes, a performance brasileira se destaca pelo crescimento acelerado, indicando que o país se tornou um dos centros de produção mais estratégicos para a estratégia global da Netflix em 2026.

Ranking de Sucessos Brasileiros (2025)

Título Categoria Visualizações Globais
Caramelo Filme 50 milhões
DNA do Crime (T2) Série 22,8 milhões
Os Donos do Jogo Série 21,6 milhões
Inexplicável Filme 20,6 milhões
Sintonia (Final) Série 18,9 milhões
