Black Friday: Paramount+ oferece 50% de desconto na assinatura

O Paramount+ entrou no clima da Black Friday e está oferecendo uma grande promoção para novos assinantes e ex-clientes. O serviço de streaming anunciou um desconto de 50% nos preços regulares dos planos Padrão e Premium, válidos tanto para a modalidade mensal quanto anual.

A oferta é válida para assinaturas feitas até o dia 1º de dezembro de 2025.

Detalhes da Promoção

O desconto de 50% é aplicado de duas maneiras, dependendo da sua escolha:

Plano Mensal: 50% de desconto no preço regular durante os primeiros 3 meses de assinatura.

Plano Anual: 50% de desconto no preço regular durante o primeiro ano de assinatura.

Após o período promocional (3 meses ou 1 ano), o valor da assinatura retorna ao preço regular.

Tabela de Preços na Black Friday

Confira como ficam os valores com o desconto aplicado (válido até 01/12/25):

Plano Modalidade Preço Promocional Preço Regular (Após o Período) Padrão Mensal (3 meses) R$13,95/mês R$27,90/mês Padrão Anual (1º ano) R$124,95 R$249,90/ano Premium Mensal (3 meses) R$17,45/mês R$34,90/mês Premium Anual (1º ano) R$154,95 R$309,90/ano

Quem Pode Aproveitar

A promoção é exclusiva para novos clientes e ex-assinantes do Paramount+. Ela não é cumulativa e não pode ser combinada com qualquer outra oferta ou período de teste gratuito.

É importante notar que o plano possui renovação automática e a assinatura continua vigente até o final do período atual, mesmo que seja cancelada antes.

O Paramount+ é a casa de grandes sucessos como a franquia Star Trek, o universo de Yellowstone e uma vasta biblioteca de filmes e séries da Paramount.