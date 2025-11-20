Black Friday: Paramount+ oferece 50% de desconto na assinatura

O Paramount+ entrou no clima da Black Friday e está oferecendo uma grande promoção para novos assinantes e ex-clientes. O serviço de streaming anunciou um desconto de 50% nos preços regulares dos planos Padrão e Premium, válidos tanto para a modalidade mensal quanto anual.
A oferta é válida para assinaturas feitas até o dia 1º de dezembro de 2025.
Detalhes da Promoção
O desconto de 50% é aplicado de duas maneiras, dependendo da sua escolha:
-
Plano Mensal: 50% de desconto no preço regular durante os primeiros 3 meses de assinatura.
-
Plano Anual: 50% de desconto no preço regular durante o primeiro ano de assinatura.
Após o período promocional (3 meses ou 1 ano), o valor da assinatura retorna ao preço regular.
Tabela de Preços na Black Friday
Confira como ficam os valores com o desconto aplicado (válido até 01/12/25):
|Plano
|Modalidade
|Preço Promocional
|Preço Regular (Após o Período)
|Padrão
|Mensal (3 meses)
|R$13,95/mês
|R$27,90/mês
|Padrão
|Anual (1º ano)
|R$124,95
|R$249,90/ano
|Premium
|Mensal (3 meses)
|R$17,45/mês
|R$34,90/mês
|Premium
|Anual (1º ano)
|R$154,95
|R$309,90/ano
Quem Pode Aproveitar
A promoção é exclusiva para novos clientes e ex-assinantes do Paramount+. Ela não é cumulativa e não pode ser combinada com qualquer outra oferta ou período de teste gratuito.
É importante notar que o plano possui renovação automática e a assinatura continua vigente até o final do período atual, mesmo que seja cancelada antes.
O Paramount+ é a casa de grandes sucessos como a franquia Star Trek, o universo de Yellowstone e uma vasta biblioteca de filmes e séries da Paramount.