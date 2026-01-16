BBC se une ao YouTube para exibir conteúdos na íntegra

A BBC prepara o anúncio de um acordo inédito com o YouTube para produzir programas exclusivos para a plataforma, num passo visto como um marco na estratégia digital da emissora pública britânica. A informação, apurada com exclusividade pelo jornal Financial Times, representa uma mudança significativa na forma como o grupo se relaciona com grandes plataformas tecnológicas dos EUA e uma resposta direta à perda de audiência para serviços de streaming e vídeo online.

A BBC vai, pela primeira vez, produzir conteúdos feitos sob medida para estrear diretamente no YouTube, antes de seguirem para o seu próprio Streaming de vídeo, o iPlayer e de áudio, o BBC Sounds. A oficialização do acordo pode acontecer já na próxima semana, segundo fontes próximas às negociações. O objetivo é reposicionar a BBC num cenário em que YouTube, Netflix e Disney disputam a atenção do público britânico e global, especialmente entre os mais jovens.

A parceria com o YouTube está sendo desenhada para fortalecer a relação da marca BBC com audiências mais novas, que hoje veem a plataforma como principal fonte de conteúdos de vídeo e TV. Fora do Reino Unido, a BBC poderá exibir publicidade nesses conteúdos, abrindo uma nova linha de receita que complementa a taxa de licença que financia a maior parte das operações do grupo.

Até aqui, a BBC usava o YouTube sobretudo para trailers e clipes promocionais, mantendo a mensagem de que o iPlayer e os canais tradicionais do Reino Unido, como BBC One e BBC Two, eram o lugar para assistir aos conteúdos na íntegra. A decisão de estrear programas diretamente no YouTube marca uma inflexão estratégica importante para uma emissora pública que historicamente protegeu os seus próprios canais e plataformas. O acordo deverá envolver tanto a vertente de serviço público doméstico como formalizar laços com a divisão comercial BBC Studios.