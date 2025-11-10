BBC pode ser processada por Donald Trump em 1 bilhão de dólares

O mais recente escândalo envolvendo a BBC e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está abalando o setor de mídia mundial. A emissora pública britânica enfrenta graves acusações de parcialidade e manipulação de conteúdo, após exibir trechos editados de um discurso de Trump realizado no dia 6 de janeiro de 2021, durante os acontecimentos do Capitólio.

O que aconteceu no escândalo BBC-Trump?

Tudo começou quando o programa “Panorama”, da BBC, foi acusado de editar diferentes partes de um discurso de Donald Trump, dando a entender que o presidente incitava de forma direta a invasão do Capitólio. Segundo análises e documentos internos revelados por veículos como o The Telegraph, a edição juntou frases de momentos distintos, fazendo parecer que Trump teria dito: “Vamos caminhar até ao Capitólio… vamos lutar com unhas e dentes”, quando na verdade as frases originais tinham mais de 50 minutos de intervalo e contextos distintos. No discurso original, Trump chegou a pedir manifestações pacíficas aos seus apoiantes, algo omitido na versão editada exibida pela BBC.

Consequências: Demissões e resposta pública

A polêmica resultou numa crise sem precedentes na emissora britânica. O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a diretora executiva da BBC News, Deborah Turness, apresentaram suas demissões no domingo, após uma enorme pressão pública e política. O chairman da BBC, Samir Shah, reconheceu o erro de julgamento e pediu desculpas formais, salientando a importância da integridade editorial e do rigor jornalístico.

Trump ameaça processo bilionário

Em resposta ao episódio, Donald Trump e sua equipe jurídica ameaçaram processar a BBC em 1 bilhão de dólares. Segundo os advogados do presidente, a emissora tentou interferir nas eleições americanas ao difundir conteúdo “enganoso e difamatório”.

Trump exige uma retratação pública, pedidos de desculpa e compensação pelos alegados danos de imagem. A BBC informou já ter recebido uma carta formal e está analisando as exigências legais antes de emitir qualquer resposta oficial.

Repercussão internacional

A crise gerou debates sobre imparcialidade da imprensa, ética jornalística e o papel da mídia pública em coberturas políticas sensíveis. Especialistas avaliam que o escândalo pode impactar tanto a reputação da BBC como o ambiente regulatório para veículos públicos em todo o mundo, com potenciais efeitos diretos na produção e distribuição de documentários políticos perto de períodos eleitorais.