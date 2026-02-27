InícioStreaming

Bang-Bang Grátis: Canal Western Bound estreia no Samsung TV Plus

Western Bound chega ao Samsung TV Plus com mais de 250 horas de conteúdo 'bang-bang', incluindo estreias exclusivas e dramas históricos.

Por Ricardo Marques
Se você é fã de um bom duelo ao sol e de histórias épicas de fronteira, a sua Smart TV acaba de ganhar um novo canal indispensável. O Samsung TV Plus anunciou a chegada do Western Bound (canal 2555) ao seu catálogo no Brasil. A novidade traz uma curadoria dedicada exclusivamente ao gênero faroeste, misturando a nostalgia dos clássicos com produções contemporâneas de alto orçamento.

Com mais de 250 horas de conteúdo, o canal oferece uma experiência completa: desde filmes de ação e dramas históricos até reality shows que exploram a autêntica cultura cowboy. “Acreditamos que é por meio dos nichos que alcançamos as massas“, afirma Felipe Gagliardi, Diretor de Desenvolvimento de Negócio da Samsung.

O que assistir no Western Bound

A grade foi pensada tanto para quem busca a adrenalina dos tiroteios quanto para quem se interessa pela história do Oeste Americano. Confira os principais destaques:

  • Dramas e Ação: Séries premiadas como Wild West Chronicles e Into the Wild Frontier.
  • Reality Shows: O público poderá acompanhar o Ultimate Cowboy Showdown, uma competição que testa as habilidades reais de vaqueiros modernos.
  • Estreias Exclusivas: O canal traz o filme Far Haven e a série de ação Blue Ridge, inéditos na plataforma.

TV Linear e On-Demand

A grande vantagem para o usuário do Samsung TV Plus é a flexibilidade. O Western Bound opera com uma transmissão contínua 24 horas por dia, ideal para quem gosta de “zapear” e descobrir novos filmes. No entanto, para quem prefere escolher exatamente o que assistir, boa parte do catálogo também está disponível na seção Sob Demanda do aplicativo.

Jonathan Collins, Gerente Geral da Imagicomm Entertainment, celebra a parceria: “O Western Bound oferece uma experiência única e cuidadosamente selecionada para apresentar o charme atemporal do gênero western ao público brasileiro”.

 

Informação Detalhes
Número do Canal 2555
Plataforma Samsung TV Plus (Exclusivo em Smart TVs Samsung)
Preço 100% Gratuito (FAST)
Destaques Wild West Chronicles, Ultimate Cowboy Showdown
Volume de Conteúdo +250 horas de dramas e ação
