Band exibe ‘Dona Beja’, novela Max Original com Grazi Massafera

- Publicidade -

A Band irá exibir a novela “Dona Beja“, produção Max Original que vem obtendo sucesso no streaming HBO Max. E para marcar a chegada da trama, a emissora prepara uma programação especial. Na próxima quinta-feira (5), a partir das 22h20, a emissora promove a “Noite Especial Dona Beja”, comandada por Chris Flores e Thiago Pasqualotto, com entrevistas exclusivas, curiosidades dos bastidores e making of da produção. Logo depois, às 23h, o público confere o primeiro episódio duplo da novela, exibido sem cortes.

Sucesso internacional após a estreia na HBO Max, Dona Beja já foi exibida em mais de 100 países. A releitura é estrelada por Grazi Massafera, David Júnior e André Luiz Miranda e revisita a trajetória de Ana Jacinta de São José, figura histórica de Minas Gerais que se tornou símbolo de desejo, poder e transgressão no Brasil colonial.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Ambientada em 1815, em Araxá (MG), a trama acompanha a jovem Beja, que vê sua vida mudar drasticamente após ser sequestrada pelo ouvidor do rei. Anos depois, ela retorna rica e determinada a assumir o controle do próprio destino, transformando sua sexualidade em instrumento de ascensão social em uma sociedade marcada por opressão e desigualdade. Ao longo de 40 capítulos, a novela aborda temas como liberdade feminina, vingança e enfrentamento ao poder patriarcal.

Durante o lançamento, Grazi Massafera destacou o tom contemporâneo da produção. Segundo a atriz, a nova versão não é um remake, mas uma releitura que dialoga com questões atuais, especialmente no debate sobre violência contra a mulher e autonomia feminina. Ela também fez referência à interpretação de Maitê Proença na versão de 1986, considerada um marco da teledramaturgia.

- Publicidade -

A produção investiu pesado na ambientação: foi construída uma cidade cenográfica de 1.710 m² no Rio de Janeiro, além da criação de mais de 3 mil figurinos exclusivos. O elenco reúne nomes como Bianca Bin, Deborah Evelyn, Erika Januza, Isabela Garcia, Miguel Rômulo, Tuca Andrada e Werner Schünemann, além de participações especiais de Elizabeth Savala, Othon Bastos e Elisa Lucinda.

A partir da segunda semana de março, Dona Beja passa a ser exibida regularmente na Band às quintas e sextas-feiras, às 23h, logo após o programa Melhor da Noite, que ocupará a faixa das 22h20.