Apple TV estreia filme que retrata triângulo amoroso no pós-morte

O que você faria se tivesse apenas uma semana para decidir com quem passaria o resto da eternidade? Essa é a premissa de “Eternidade” (Eternity), a nova aposta da Apple Original Films em associação com a A24, que chega com exclusividade ao streaming nesta sexta-feira, 13 de fevereiro. O longa já desembarca no catálogo com o prestigiado selo “Fresh” do Rotten Tomatoes, sinalizando a aprovação da crítica especializada.

No filme, acompanhamos Joan, interpretada por Elizabeth Olsen (a nossa Feiticeira Escarlate), em um cenário inusitado de vida após a morte. Neste plano, as almas recebem um prazo de sete dias para escolher a companhia definitiva para a eternidade. Joan se vê dividida entre o conforto e a história construída com o homem com quem dividiu a vida (interpretado por Miles Teller) e a paixão avassaladora de seu primeiro amor (Callum Turner), que morreu jovem e a esperou pacientemente por décadas.

Dirigido e escrito por David Freyne, o longa mistura o humor ácido característico das produções da A24 com a sensibilidade de uma comédia romântica existencial. Além do trio de protagonistas, o elenco conta com a vencedora do Oscar Da’Vine Joy Randolph (Os Rejeitados), elevando o nível dramático da produção.

A produção executiva fica a cargo dos próprios protagonistas, Olsen e Teller, garantindo que o filme tenha um olhar artístico refinado. “Eternidade” promete ser o filme perfeito para quem busca uma história de amor que desafia as leis do tempo e da lógica, questionando se o “amor da vida” é realmente aquele com quem dividimos os anos na Terra ou aquele que ficou guardado na memória.

