Apple TV+ estreia filme estrelado por Brett Goldstein de “Ted Lasso”

O Apple TV+ estreia nesta sexta-feira, 26 de setembro, o filme “Por Inteiro” (“All of You”), um drama romântico comovente que promete aquecer os corações dos assinantes. O longa é estrelado e coescrito pelo vencedor do Emmy Brett Goldstein, o eterno Roy Kent de “Ted Lasso”.

No filme, Goldstein contracena com Imogen Poots (“Viveiro”, “Extermínio 2”). Eles interpretam dois melhores amigos que, ao realizarem um novo teste capaz de combinar almas gêmeas, descobrem que pertencem um ao outro. A trama acompanha os anos seguintes, enquanto ambos tentam resistir a esse destino e seguem com suas vidas separadas, que incluem casamentos, filhos e tragédias, apesar da inegável conexão que sentem.

O elenco também conta com Steven Cree (“Outlander”) e Zawe Ashton (“As Marvels”). A direção e o roteiro são de William Bridges, também vencedor do Emmy pelo seu trabalho em “Black Mirror”. A produção é da MRC, com Aaron Ryder (“A Chegada”) e Andrew Swett (“Homem-Aranha: No Aranhaverso”) como produtores.

“Por Inteiro” marca mais uma parceria de sucesso entre Brett Goldstein e a Apple. Além de seu papel icônico em “Ted Lasso”, onde também foi roteirista e coprodutor executivo, Goldstein é um dos criadores e produtores executivos da aclamada série de comédia “Falando a Real” (“Shrinking”), também disponível no Apple TV+.