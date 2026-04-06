Anitta será a primeira brasileira a se apresentar no Saturday Night Live

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O dia 11 de abril entrará para a cronologia da música brasileira. O Universal+ anunciou que Anitta será a atração musical do próximo episódio de Saturday Night Live, o lendário programa de esquetes da NBC. A brasileira não apenas sobe ao palco pela primeira vez, como carrega o título de primeira artista do país a se apresentar no programa em mais de 50 anos de história.

A performance servirá de vitrine para o seu oitavo álbum de estúdio, Equilibrium, lançado no início de março. A expectativa é que Anitta apresente os principais hits do novo projeto, consolidando ainda mais sua carreira internacional no mercado norte-americano.

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Parceria de peso e transmissão

Para completar a noite, o comando do programa ficará por conta do aclamado ator Colman Domingo (Euphoria, Rustin), que retorna ao palco do SNL como apresentador convidado pela segunda vez. A combinação do carisma de Domingo com a energia de Anitta promete uma das edições mais memoráveis da temporada.

Como assistir ao SNL com Anitta no Brasil?

Diferente de anos anteriores, o fã brasileiro terá opções para acompanhar o momento em tempo real ou com tradução:

Formato de Exibição Data e Horário Onde Assistir Ao Vivo (Original) Madrugada de 11 para 12/04, à 0h30 Universal+ Versão Legendada 19 de abril App Universal+ (VOD)