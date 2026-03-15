Como aprender mais rápido? Vídeo traz 8 dicas para dominar conhecimentos e evitar o esquecimento

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Sabia que, muitas vezes, o obstáculo entre você e o aprendizado de uma nova habilidade, ou mesmo a aprovação em um concurso, não é a falta de inteligência, mas simplesmente falta de método? Em um vídeo da BBC News Brasil, disponível no YouTube (veja abaixo), a pesquisadora Barbara Oakley, uma das maiores autoridades mundiais em aprendizado, detalha como nosso cérebro processa informações e quais técnicas realmente funcionam para criar memórias duradouras.

O segredo, segundo Oakley, começa na “fragmentação”. Em vez de olhar para o conteúdo gigantesco de uma prova e se desesperar, a dica de ouro é criar metas pequenas. O foco deve estar em quantas horas você investirá no dia, e não no quanto falta para, por exemplo, terminar um livro.

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As 3 técnicas que podem mudar seu rendimento

Entre as estratégias citadas no vídeo da BBC, três se destacam pela facilidade de aplicação:

A Técnica de Feynman: Consiste em explicar o que você aprendeu para uma “criança imaginária” (ou uma pessoa real). Ao simplificar o conceito para explicar a alguém, você ativa o sistema hipocampal, essencial para a formação de memórias. Se você não consegue explicar de forma simples, é ali que reside a sua lacuna de conhecimento. - Publicidade - Método Pomodoro (sem celular): Estudar por 25 minutos com foco total e descansar de 2 a 5 minutos. O alerta de Barbara Oakley aqui é crucial: não use o celular no intervalo. Ao checar notificações, o cérebro foca no estímulo novo e “atropela” a sinalização de que o conteúdo estudado era importante. Anotações à mão: Pesquisas indicam que estudantes que anotam no papel tiram notas mais altas que os que digitam. O ato de escrever força a mente a sintetizar os aspectos-chave do que está sendo ouvido.

O papel do sono e da Inteligência Artificial

O vídeo também desconstrói o mito do “estudar 12 horas por dia”. Estudos com alunos de medicina mostram que quem estuda mais de 8 horas diárias não tem desempenho superior. O motivo? O cérebro precisa do sono para realizar as conexões sinápticas que fixam o aprendizado. Outra dica do vídeo: tente lembrar de um conceito difícil 2 minutos antes de dormir para sinalizar ao cérebro que ele deve fortalecer aquela conexão durante a noite.

Quanto ao ChatGPT, a orientação é não usá-lo para respostas prontas, mas sim para pedir metáforas. Se um tópico de física está difícil, peça à IA para explicá-lo usando uma metáfora de futebol. Isso gera dopamina e traz o conhecimento para um território familiar.

Assista ao vídeo completo da BBC News Brasil para entender os 8 passos detalhados: