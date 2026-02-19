“Vergonha da profissão” está de volta: Pesadelo na Cozinha estreia nova temporada

- Publicidade -

Prepare o coração (e o estômago): Erick Jacquin está de volta ao campo de batalha. O reality show Pesadelo na Cozinha retorna com episódios inéditos a partir desta sexta-feira, 20 de fevereiro, no canal Discovery Home & Health e na plataforma HBO Max. A partir das 20h40, o público poderá acompanhar a primeira das doze novas consultorias do chef francês mais exigente do Brasil.

Para quem prefere acompanhar pela TV aberta, a espera será curta: a Band marcou a grande estreia para a próxima terça-feira, 24 de fevereiro.

Além de São Paulo: O Tempero da Bahia e Minas

Diferente das temporadas anteriores, focadas majoritariamente no eixo paulista, a nova leva de episódios expande o raio de ação de Jacquin. O chef viajou para Bahia, Minas Gerais e Paraná, além de São Paulo, para desvendar as bizarrias e os problemas estruturais de restaurantes que estão a um passo de fechar as portas.

O formato segue a receita que conquistou o país: Jacquin chega ao estabelecimento, aponta os erros de higiene, atendimento e gestão — muitas vezes com sua icônica personalidade explosiva — e promove uma reforma completa no local. O objetivo é transformar locais insalubres em estabelecimentos respeitados e lucrativos.

Onde e quando assistir?

O reality é uma coprodução de sucesso entre a Warner Bros. Discovery e a Band, permitindo que o fã do programa escolha a melhor plataforma:

Streaming (HBO Max): Episódios novos toda sexta-feira, a partir das 20h40.

(HBO Max): Episódios novos toda sexta-feira, a partir das 20h40. TV Paga (Discovery Home & Health): Exibição semanal às sextas, no mesmo horário do streaming.

(Discovery Home & Health): Exibição semanal às sextas, no mesmo horário do streaming. TV Aberta (Band): Exibição todas as terças-feiras, no horário nobre da emissora.

Entre reformas emocionantes e conflitos de tirar o fôlego, a nova temporada promete atualizar o estoque de memes do público e, quem sabe, encontrar o próximo “freezer ligado à noite” que vai tirar Jacquin do sério.