Terror se intensifica em novo episódio de IT: Bem-Vindos a Derry

O terror na cidade de Derry atinge um novo patamar neste domingo. O quinto episódio da série IT: Bem-Vindos a Derry estreia hoje, 23 de novembro, às 23h na HBO e na HBO Max, prometendo aumentar as tensões e mostrar uma face ainda mais aterrorizante da “Coisa”, a entidade ancestral que assombra o local.

Ameaça Crescente e Corrida Contra o Tempo

Neste novo capítulo, o medo leva o General Shaw a intensificar suas ações, enquanto os Guardiões da tribo tentam desesperadamente conter a crescente violência que toma conta da cidade.

Busca por Segurança: Após descobrir a verdade sobre a operação do General Shaw, Leroy decide levar sua família para a base militar, buscando um refúgio da ameaça que se espalha.

Ataque Militar: O confronto fica evidente quando os militares invadem a sinistra casa da Rua Neibolt.

Jornada no Esgoto: Paralelamente, as crianças da cidade seguem para os esgotos, determinadas a cumprir um objetivo próprio e, presumivelmente, enfrentar o terror.

Origens do Mal: O Pacto de Derry

A série, que se aprofunda no universo criado por Stephen King, revelou no episódio anterior a origem do ciclo de terror da cidade. A “Coisa” é uma entidade ancestral vinda do espaço que caiu no local e, por séculos, se alimentou do medo dos primeiros habitantes. Para deter seus horrores, uma tribo nativa selou um pacto que conseguiu confinar o mal aos limites da cidade, dando origem aos ciclos de terror que se repetem.

Ambientada antes dos eventos narrados nos filmes It: A Coisa e It: Capítulo Dois, a série expande a visão assustadora apresentada por Andy Muschietti nos cinemas. Muschietti, juntamente com sua irmã Barbara Muschietti e Jason Fuchs, desenvolveu e atua como produtor executivo da série, que conta com um elenco de peso, incluindo Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e Bill Skarsgård (que retorna ao universo de IT).