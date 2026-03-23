Telecine libera sinal e 50 filmes grátis: como assistir na TV e streaming

A partir de terça-feira, 24 de março, o Telecine vai abrir o sinal de seus seis canais (Premium, Action, Touch, Fun, Pipoca e Cult), até o dia 30 de março. A iniciativa não se limita à TV paga tradicional: o sinal também estará aberto via livestream no Globoplay e contará com uma seleção de 50 filmes gratuitos no catálogo sob demanda.
O destaque da semana de sinal aberto é a estreia de ‘O Mestre do Crime’, suspense estrelado pelos premiados Christoph Waltz e Lucy Liu. O longa chega ao catálogo na sexta (27) e terá sua exibição principal no Telecine Premium no sábado (28), às 22h.
Como acessar o conteúdo gratuito?
A abertura do sinal abrange as principais operadoras do país, além da plataforma de streaming da Globo. Veja onde encontrar:
Na TV Paga: Disponível para clientes Claro, Oi TV, SKY, TIM, Vivo, Watch e Zapping.
No Globoplay: Assinantes e não-assinantes (com conta Globo) podem acessar o livestream dos canais.
On Demand (Catálogo): Procure pela cinelist “Sinal Aberto Telecine – Filmes Liberados para Você!” no Globoplay ou na pasta de degustação da sua operadora.
O que assistir? Destaques da lista liberada
Com 50 títulos disponíveis, o Telecine selecionou filmes para vários perfis. Entre os sucessos que você poderá assistir de graça nesta semana estão: Gladiador, Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw, Gato de Botas 2: O Último Pedido, Os Estranhos: Capítulo 1, A Sogra Perfeita.