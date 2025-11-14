TCL Channel e MovieArk recebem novos canais

As plataformas de streaming e canais inteligentes continuam em ritmo de expansão, diversificando suas ofertas para atrair e reter diferentes perfis de público. O TCL Channel e o MovieArk foram os mais recentes a anunciar adições significativas aos seus catálogos, que agora englobam desde esportes radicais até conteúdo de cultura pop e notícias.

TCL Channel Fortalece o Conteúdo Jovem e de Adrenalina

O TCL Channel surpreendeu ao adicionar a Red Bull TV (VC 153) à sua grade. A emissora da famosa marca de energéticos é uma das principais referências em conteúdo de esportes radicais, como skate, mountain bike, surf, paraquedismo e eventos internacionais exclusivos, incluindo competições de e-sports e documentários sobre atletas de alta performance. Essa inclusão visa capturar o público jovem e entusiasta de adrenalina.

Além disso, o TCL Channel demonstra um olhar atento à cultura pop e ao jornalismo com a entrada de mais dois canais:

Nerd Show (VC 170): Canal dedicado à cultura nerd e geek , cobrindo notícias sobre cinema, séries de TV, videogames, quadrinhos e tecnologia. O canal é conhecido por sua abordagem descontraída e informativa, sendo um ponto de encontro para a comunidade fã.

Veja Mais (VC 10031): Com foco em notícias, entretenimento e variedades, o canal “Veja Mais” atende à demanda por informação e por programas de estilo de vida, reforçando a grade de conteúdo geral da plataforma.

MovieArk Aposta na Diversidade Informativa

A plataforma MovieArk, que já possui um foco em filmes e séries, também se atualizou para oferecer um leque maior de interesses além do cinema. A plataforma adicionou os canais Veja Mais e Nerd Show.

Com a chegada do Veja Mais, o MovieArk passa a oferecer conteúdo de notícias e variedades, o que é crucial para manter os usuários engajados com informações atuais e entretenimento mais leve. Já a inclusão do Nerd Show segue a tendência de mercado de reconhecer a força da cultura pop e geek, garantindo que os assinantes tenham acesso a debates e novidades sobre os universos de fantasia, ficção científica e games que dominam a mídia atual.