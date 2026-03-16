Streaming será encerrado em junho de 2026 e conteúdo migra para o Paramount+

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O Além da Tela traz a confirmação do movimento que vai redesenhar o mapa do streaming nos Estados Unidos: o BET+, plataforma dedicada à cultura e ao entretenimento negro, será encerrado como serviço independente e absorvido integralmente pelo Paramount+ a partir do início de junho de 2026.

A notícia vem acompanhada de outro capítulo significativo: a Paramount Skydance adquiriu a fatia minoritária de Tyler Perry na plataforma, encerrando uma sociedade que existia desde o lançamento do BET+ em 2019. Em menos de uma semana, o streaming perdeu um serviço inteiro — e ganhou um catálogo que promete mudar a proposta de valor do Paramount+ de maneira relevante.

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Como chegamos até aqui: de parceria a encerramento

O BET+ foi lançado em setembro de 2019, pouco antes da fusão entre Viacom e CBS que deu origem à Paramount Global. Baller Alert Desde então, a plataforma se consolidou como um espaço central para séries originais, filmes e programação focada na narrativa negra nos Estados Unidos.

Tyler Perry detinha uma fatia de 25% na plataforma, obtida por meio de um acordo de produção firmado em 2019. A parceria rendeu uma biblioteca expressiva de produções — mas agora chegou ao fim. A Paramount adquiriu a participação acionária de Tyler Perry Studios no BET+, e Perry seguirá como parceiro criativo por meio de um acordo de programação com o BET Media Group.

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O que muda — e o que fica

A fusão é direta: mais de 1.000 horas de conteúdo do BET+, incluindo originais, filmes e especiais, vão migrar para o Paramount+ a partir de junho de 2026. O salto de alcance é considerável.

Assinantes atuais do BET+ receberão uma oferta de desconto para migrar para o Paramount+. Para quem já era do Paramount+, o benefício chega sem custo adicional — basta estar na plataforma quando o conteúdo chegar.

De 3,5 milhões para 80 milhões de assinantes

O impacto em números é o argumento mais direto a favor da fusão. O BET+ operava com cerca de 3,5 milhões de assinantes — uma base razoável, mas limitada para sustentar investimentos crescentes em conteúdo original. O Paramount+ conta com aproximadamente 80 milhões de assinantes globalmente. Em termos de alcance, a migração representa um salto de mais de 20 vezes no potencial de audiência para cada título do catálogo.

O CEO da Paramount Skydance, David Ellison, tem reiteradamente expressado o desejo de escalar o Paramount+ e consolidar as operações de streaming da empresa sob um único guarda-chuva. O movimento com o BET+ é a execução mais concreta dessa visão até agora — e provavelmente não será a última.

Um padrão que se repete no mercado

A Paramount não é a única grande empresa a fazer esse tipo de integração. A Disney manteve o Hulu como serviço separado, mas o transformou também em uma aba dentro do Disney+. Após a fusão entre WarnerMedia e Discovery em 2022, o HBO Max absorveu conteúdo do Discovery, mas o Discovery+ foi mantido como oferta independente. A Paramount vai além: desta vez, é uma absorção completa.

Internamente, a jogada se encaixa em uma estratégia mais ampla. Após a aquisição da Paramount Global pela Skydance em agosto de 2025, o novo CEO David Ellison sinalizou a consolidação do Paramount+, BET+ e da plataforma AVOD Pluto TV em uma única plataforma tecnológica compartilhada. A fusão com o BET+ é o primeiro passo concreto dessa visão — e serve também de ensaio para o movimento ainda maior que está por vir: a potencial incorporação do HBO Max, caso a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount avance.

O BET continua — só o “+” some

Vale destacar um ponto que o próprio presidente do BET Networks, Louis Carr, fez questão de reforçar internamente: o fim do BET+ não significa o fim do BET. O canal linear, o BET Studios e o BET Digital seguem em operação e continuarão sendo pilares da estratégia multiplataforma da Paramount.

O que está em jogo vai além de planilhas e métricas de assinantes. O BET+ foi, por seis anos, um dos poucos espaços no streaming dedicados prioritariamente à narrativa negra americana. Sua absorção pelo Paramount+ pode ampliar o alcance desse conteúdo — ou diluí-lo dentro de um catálogo generalista de 80 milhões de assinantes. Qual desses caminhos vai se concretizar depende, em grande parte, das escolhas editoriais que a Paramount fizer nos próximos meses.

E você: a fusão do BET+ com o Paramount+ é uma vitória para o alcance da cultura negra no streaming — ou um passo para enterrar a identidade de uma plataforma que existia justamente para ser diferente?