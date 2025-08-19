Setembro: Confira as principais estreias do Telecine Premium

Publicidade

O Telecine Premium já preparou a programação para os sábados de setembro e o público pode esperar uma mistura de ação, aventura, suspense e até um toque de comédia com um monstro inesperado. As estreias do mês prometem agitar as noites, com filmes de diferentes gêneros para todos os gostos.

O mês de superestreias começa no dia 6 de setembro com a animação Tartarugas Ninja: Caos Mutante. O filme mostra um novo olhar sobre as Tartarugas, que tentam se encaixar no mundo humano e ganhar o reconhecimento dos nova-iorquinos. No entanto, o plano dá errado quando um exército de mutantes ameaça a cidade, forçando os irmãos a provar seu valor como heróis.

No sábado seguinte, dia 13 de setembro, o clima muda para o suspense com Código Alarum. A trama acompanha o casal de espiões Joe e Lara, que estão isolados em um resort de inverno e são atacados por antigos colegas que os acusam de traição. O filme promete muita tensão e reviravoltas para os fãs do gênero.

A ação continua no dia 20 de setembro com Missão Suicida. A história é sobre um ex-chefe da CIA que descobre que a morte de sua esposa não foi um acidente. Para encontrar a verdade, ele precisa voltar ao perigoso mundo da espionagem e se unir a um adversário, em uma conspiração que questiona tudo o que ele pensava saber.

Para fechar o mês com chave de ouro, no dia 27 de setembro a estreia é Minha Fera. O filme é uma mistura inusitada de comédia e drama. A protagonista é Laura Franco, uma atriz que, após ter sua vida virada de cabeça para baixo, descobre um monstro assustador, mas charmoso, vivendo em seu armário. A criatura ajuda Laura a reencontrar sua voz e sua autoconfiança.