    Setembro: Confira as principais estreias do Telecine Premium

    Por Ricardo Marques
    O Telecine Premium já preparou a programação para os sábados de setembro e o público pode esperar uma mistura de ação, aventura, suspense e até um toque de comédia com um monstro inesperado. As estreias do mês prometem agitar as noites, com filmes de diferentes gêneros para todos os gostos.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    O mês de superestreias começa no dia 6 de setembro com a animação Tartarugas Ninja: Caos Mutante. O filme mostra um novo olhar sobre as Tartarugas, que tentam se encaixar no mundo humano e ganhar o reconhecimento dos nova-iorquinos. No entanto, o plano dá errado quando um exército de mutantes ameaça a cidade, forçando os irmãos a provar seu valor como heróis.

     

    No sábado seguinte, dia 13 de setembro, o clima muda para o suspense com Código Alarum. A trama acompanha o casal de espiões Joe e Lara, que estão isolados em um resort de inverno e são atacados por antigos colegas que os acusam de traição. O filme promete muita tensão e reviravoltas para os fãs do gênero.

     

    A ação continua no dia 20 de setembro com Missão Suicida. A história é sobre um ex-chefe da CIA que descobre que a morte de sua esposa não foi um acidente. Para encontrar a verdade, ele precisa voltar ao perigoso mundo da espionagem e se unir a um adversário, em uma conspiração que questiona tudo o que ele pensava saber.

     

    Para fechar o mês com chave de ouro, no dia 27 de setembro a estreia é Minha Fera. O filme é uma mistura inusitada de comédia e drama. A protagonista é Laura Franco, uma atriz que, após ter sua vida virada de cabeça para baixo, descobre um monstro assustador, mas charmoso, vivendo em seu armário. A criatura ajuda Laura a reencontrar sua voz e sua autoconfiança.

