Setembro: Confira as principais estreias da HBO na TV paga

O canal de TV por assinatura HBO preparou diversa novidades para sua principal sessão de filmes. As estreias ocorrem todo sábado, sempre às 22h. Confira abaixo as principais novidades para setembro.

No dia 6 de setembro, o público confere Karate Kid: Lendas. Li Fong, um prodígio do kung fu, se muda para Nova York com a mãe. Ele tenta ficar longe de brigas enquanto se adapta ao novo país, mas sua paixão pelo combate o leva a se inscrever em um torneio de artes marciais. Para treinar para o desafio, ele conta com a ajuda dos mestres Han e Daniel LaRusso, unindo dois estilos em um para o confronto definitivo.

Já no sábado, dia 13 de agosto, será a vez de conferir Hypnotic – Ameaça Invisível. Determinado a encontrar sua filha desaparecida, um detetive se vê caindo em uma toca de coelho enquanto investiga uma série de crimes que distorcem a realidade. Auxiliado por um médium talentoso, ele persegue um espectro letal.

Sequestro 1971 é o destaque do dia 20 de setembro. Um avião coreano com destino ao aeroporto de Gimpo se vê em complicações quando um de seus passageiros sequestra o voo e exige que mudem o curso para a Coreia do Norte, onde vive seu irmão. O capitão perde a visão com a explosão de uma bomba e o copiloto Tae-in assume o controle, lutando para salvar as vidas dos passageiros e tripulantes.

O canal ainda não liberou a estreia do dia 27 de setembro.