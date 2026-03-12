Sem IA, apenas loucura orgânica: ‘Rick and Morty’ ganha data de estreia na HBO Max

- Publicidade -

Prepare o multiverso! A dupla mais disfuncional e amada da galáxia já tem data para retornar. O Adult Swim confirmou que a nona temporada de “Rick and Morty” chega à HBO Max na segunda-feira, 25 de maio.

Em um tom bem-humorado e ácido (típico da série), o release oficial faz questão de ressaltar que os novos episódios são “porcaria orgânica de primeira linha“, criados por humanos reais, sem o uso de Inteligência Artificial. Michael Ouweleen, presidente do Adult Swim, garante que a equipe se superou: “É até assustador o que estão fazendo — despejando uma quantidade absurda de talento nesses episódios“.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Sucesso Absoluto e Alcance Global

Rick and Morty não é apenas um desenho, é um rolo compressor cultural. A série já ostenta:

Liderança : Foi a comédia nº 1 da TV a cabo nos EUA durante quatro temporadas seguidas.

: Foi a comédia nº 1 da TV a cabo nos EUA durante quatro temporadas seguidas. Premiações : Já conquistou dois prêmios Emmy de “Melhor Programa de Animação”.

: Já conquistou dois prêmios Emmy de “Melhor Programa de Animação”. Escala: A nova temporada estreará em mais de 150 países, traduzida para 42 idiomas diferentes.

Vozes e Produção

A série continua sob o comando criativo de Dan Harmon e do showrunner Scott Marder. No Brasil, a experiência dos fãs está garantida com o retorno das vozes icônicas que dão personalidade aos personagens em português:

- Publicidade -

Ênio Vivona como o genial e niilista Rick Sanchez.

Renan Alonso como o sempre ansioso e azarado Morty Smith.

As vozes originais em inglês contam com Ian Cardoni, Harry Belden, Sarah Chalke, Chris Parnell e Spencer Grammer. Prepare-se para desenvolvimentos de personagens que prometem ser os melhores da franquia até agora.