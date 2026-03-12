Samsung TV Plus entra no clima do Oscar 2026 com transmissões ao vivo

- Publicidade -

A contagem regressiva para a 98ª edição do Oscar no domingo, 15 de março, já começou, e o Samsung TV Plus preparou uma programação para quem quer acompanhar cada detalhe da premiação. O serviço de canais gratuitos (FAST) da Samsung vai transformar sua grade em um verdadeiro tapete vermelho, unindo a transmissão de análises ao vivo com uma curadoria de filmes que já levaram a estatueta dourada para casa.

Para o espectador que busca uma cobertura profunda e conectada com a cultura pop, o novo canal Omelete TV (canal 2291) inicia os trabalhos às 19h. O time, composto por nomes como Marcelo Forlani e Thiago Romariz, terá ainda o reforço de Pedro Ayres diretamente de Los Angeles. Já o Canal UOL (canal 2061) promete um especial de seis horas, a partir das 20h, comandado por Dani Lima e o crítico Roberto Sadovski, focando na chegada dos brasileiros e nas surpresas da noite.

Aquecimento com Oscar: Filmes premiados “On Demand”

Além da cobertura da cerimônia, o Samsung TV Plus destaca títulos que marcaram a história da Academia e que estão disponíveis tanto na modalidade On Demand quanto no canal Cine Pipoca (canal 2001). Entre os destaques estão:

Birdman (2015): O vencedor de Melhor Filme que revolucionou com seu plano-sequência simulado.

O Regresso: A visceral jornada de sobrevivência que rendeu o tão esperado Oscar a Leonardo DiCaprio.

Bohemian Rhapsody: A cinebiografia do Queen que garantiu a Rami Malek a estatueta de Melhor Ator.

A Grande Aposta: Um mergulho ácido na crise de 2008, essencial para entender os bastidores do mercado financeiro.