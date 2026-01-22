Samsung TV Plus atinge recorde histórico no streaming gratuito

- Publicidade -

O Samsung TV Plus alcançou um marco histórico: o serviço de canis FAST (gratuitos, com publicidade) da Samsung superou a marca de 100 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo, consolidando-se como um dos principais do mercado. O anúncio reflete o rápido crescimento da plataforma, que registrou aumento de 25% nas horas de streaming em 2025.

Em um mercado cada vez mais competitivo, o Samsung TV Plus vem se destacando por uma taxa de retenção de 92% após três meses, índice que demonstra a fidelidade da audiência, que é composta, em grande parte, por famílias millennials e espectadores altamente engajados.

Em 2025, o streaming da Samsung apostou em transmissões ao vivo, como a turnê dos Jonas Brothers, durante a qual a plataforma estreou o FanVote, recurso inédito que permitiu aos espectadores votar, pelo controle remoto, na música que seria tocada ao vivo no palco. A iniciativa gerou engajamento de mais de 13% entre usuários de TVs conectadas.

Além de eventos ao vivo, o ecossistema de conteúdo da Samsung TV Plus se fortaleceu com parcerias estratégicas. Criadores como Mark Rober, Michelle Khare, Dhar Mann e Smosh somam-se a alianças de peso como David Letterman e o streaming de música Spotify, além de colaborações com as principais ligas esportivas norte-americanas — NHL, MLB, NBA e NFL.

Atualmente, o Samsung TV Plus oferece mais de 4.300 canais em 30 países, todos gratuitos e disponíveis em TVs Samsung, Smart Monitors e dispositivos da linha Galaxy. A plataforma também será integrada à nova geração de TVs anunciada na CES 2026, incluindo os modelos Micro RGB TV, Neo QLED, OLED e The Frame Pro.