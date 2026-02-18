Saiba onde assistir à estreia do Botafogo na Libertadores contra a altitude boliviana

- Publicidade -

O Botafogo abre sua participação na CONMEBOL Libertadores 2026 nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, com um desafio que vai muito além das quatro linhas. A equipe carioca viaja até a Bolívia para enfrentar o Nacional Potosí pelo jogo de ida da segunda fase da “Pré-Libertadores”. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília), mas o maior adversário promete ser o ar rarefeito: a partida será disputada a cerca de 4.000 metros de altitude.

A transmissão oficial fica por conta da ESPN e do Disney+ Premium, que iniciam o pré-jogo às 21h15. A equipe de cobertura terá a narração de Vinicius Moura, com comentários do ex-jogador Zé Elias e análise de arbitragem de Carlos Eugênio Simon.

O momento do Botafogo não poderia ser mais delicado. O time chega para a estreia continental amargando uma sequência de cinco derrotas consecutivas. A estratégia de poupar titulares no Campeonato Carioca não surtiu o efeito desejado, culminando na eliminação do Estadual após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo no último domingo. Agora, o sexto colocado do Brasileirão 2025 precisa superar duas fases eliminatórias para chegar aos grupos, começando pelo campeão da Copa da Bolívia.

Do outro lado, o Nacional Potosí é uma incógnita técnica, tendo disputado apenas amistosos contra rivais locais em 2026. No entanto, a força física e a adaptação à altitude de Potosí costumam ser fatais para equipes brasileiras desavisadas.

Cobertura Gigante na Disney

Para os fãs do futebol sul-americano, a temporada 2026 marca um recorde na casa: a ESPN ampliou seu acordo com a CONMEBOL e exibirá nada menos que 238 jogos ao longo do ano, cobrindo a Libertadores, a Sul-Americana e a Recopa. Para quem assina o Disney+ Premium, o jogo de hoje é uma oportunidade de acompanhar o “Glorioso” em alta definição e com recursos de transmissão simultânea.