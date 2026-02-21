Rapidinhas: Oscar 2026 na TNT, Predador bate recordes no Disney+ e as novidades do streaming

- Publicidade -

Se a sua semana foi corrida, a nossa foi ainda mais. O mundo do entretenimento não para e o Além da Tela separou o que realmente importa para você ficar por dentro de tudo. De transmissões históricas do Oscar até recordes inesperados no streaming e o retorno de clássicos aos canais por assinatura, confira o nosso giro semanal.

Oscar 2026: TNT e Max escalam time de peso

A 98ª edição do Oscar já tem data e sotaque brasileiro garantidos na TNT e Max. No dia 15 de março, Vladimir Brichta e Fabiula Nascimento se juntam à expert Aline Diniz para comentar a premiação mais importante do cinema. Com Carol Ribeiro direto do tapete vermelho em Los Angeles, a cobertura começa cedo, às 18h30, prometendo análises profundas de quem entende de set de filmagem e, claro, aquele glamour que a gente adora acompanhar.

“Predador: Terras Selvagens” faz história no Disney+

Quem disse que franquias veteranas perderam o fôlego? Predador: Terras Selvagens provou o contrário ao se tornar o maior lançamento do Disney+ no Brasil em 2026. O longa, que coloca o alienígena Yautja como protagonista em uma jornada de provação ao lado de uma andróide vivida por Elle Fanning, desbancou gigantes e liderou a audiência na última semana. É o “monstro” da audiência mostrando que o bom sci-fi de ação ainda dita as regras no streaming.

SBT Sports mergulha no futebol e nas polêmicas

Neste domingo (22), o SBT Sports chega com o pé no acelerador sob o comando de Renata Saporito. Além dos gols decisivos dos estaduais, o programa traz uma necessária repercussão sobre os casos de racismo contra Vinicius Júnior na Espanha. Para quem gosta de história, tem especial sobre brasileiros “estrangeiros” em Copas, e para quem curte adrenalina, o “Flow de Verão” apresenta o universo do bodysurf. É conteúdo completo para quem respira esporte a partir das 7h30.

Disney+ e ESPN: Semana de Libertadores e Premier League

O cardápio esportivo do grupo Disney está recheado para os próximos dias. Na segunda (23), o clássico inglês entre Everton e Manchester United movimenta o Disney+ Premium. Já na terça e quarta, o foco muda para a obsessão continental: a Libertadores volta com tudo, destacando o drama do Botafogo, que precisa reverter a derrota na altitude contra o Nacional Potosí em pleno Nilton Santos. Prepare o coração e o plano de assinatura.

João Silva promove “Duelo de Gerações” no SBT

O Programa do João deste sábado (21) aposta no contraste cultural para prender a audiência. No quadro “Duelo de Gerações”, o time “Raiz”, com os pagodeiros Rodriguinho e Dodô (Pixote), enfrenta o time “Enzo”, liderado pela ácida Blogueirinha e o influenciador Peixinho. É a TV aberta tentando — e conseguindo — unir o público do sofá com a galera que não larga o TikTok. A diversão começa logo após o Sabadou.

Arte1: Da intimidade do teatro ao clássico de Ozu

O canal Arte1 continua sendo o refúgio para quem busca cultura refinada. A série “Abre a Coxia” segue desbravando os bastidores do teatro brasileiro às quartas, 20h30, com foco no coletivo Negra Palavra. Já na segunda (23), às 23h, o canal exibe a obra-prima japonesa “Pai e Filha” (1949), de Yasujirō Ozu. É a oportunidade perfeita para conferir um dos filmes mais sensíveis da história do cinema, restaurado e sem interrupções.

Cissa Guimarães volta ao vivo no “Sem Censura”

Após a pausa de Carnaval, o Sem Censura retoma o ritmo ao vivo na TV Brasil nesta segunda (23), às 16h. Cissa Guimarães recebe convidados de peso como Raí, Ana Beatriz Nogueira e Gabriel Leone. O programa, que se consolidou como um espaço de debate inteligente e acessível, também segue disponível no YouTube e no Spotify, garantindo que você não perca as discussões nem se estiver longe da TV.

TNT Sports renova com Walace Borges

A TNT Sports confirmou a manutenção de um dos seus principais talentos da nova geração. Walace Borges, destaque nos programas De Placa e De Sola, renovou seu contrato com a marca da Warner Bros. Discovery. A renovação reforça a estratégia da casa em apostar em nomes que misturam análise técnica com o timing do humor digital, uma fórmula que tem garantido ótimos números de engajamento nas redes sociais.

Megapix apresenta especial “Caminhos da Fé”

Para quem busca inspiração, o Megapix preparou uma maratona temática nesta segunda (23). A partir das 14h05, o especial “Caminhos da Fé” exibe em sequência os sucessos A Cabana, Jorge da Capadócia, o emocionante Milagre na Cela 7 e o épico Noé, estrelado por Russell Crowe. É uma grade estratégica para atrair o público que curte dramas intensos e histórias de superação espiritual.

NBA Brasil aposta no formato “CrunchTime”

A temporada 2026 da NBA no Brasil ganhou um reforço de peso nas transmissões digitais. O NBA CrunchTime, que exibe várias partidas simultâneas no YouTube com foco nos momentos decisivos, agora conta com os comentários do icônico Paulo Antunes. O formato é ideal para o fã moderno que quer ver o “filé mignon” da rodada sem precisar pular de canal em canal.

Isabel Allende chega ao Prime Video em abril

O Prime Video anunciou na Berlinale a data de estreia de sua nova grande aposta: A Casa dos Espíritos. A série, baseada no best-seller de Isabel Allende, chega ao catálogo em 29 de abril. Com oito episódios, a produção é a primeira adaptação em língua espanhola da obra e promete entregar todo o realismo mágico e a carga política que tornaram o livro um clássico mundial.