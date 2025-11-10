Rapidinhas: Novos programas, audiência e contratações

A coluna Rapidinhas está de volta nesta segunda, dia 10 de novembro, com várias novidades para você curtir e conferir nos próximos dias. Confira abaixo alguns destaques:

Entrevista

A edição desta segunda-feira, 10 de novembro, do The Noite reúne três personagens que fazem parte da história da música brasileira: Edson, Hudson e Ovelha. São milhões de discos vendidos, hits que atravessaram décadas, memórias marcantes e uma amizade que também carrega dores e aprendizados. A dupla e o cantor celebram 45 anos de carreira e revisitam passagens antológicas.

Renovação

Sucesso nas tardes de domingo com o programa Acerte ou Caia!, Tom Cavalcante renova seu contrato com a RECORD para mais uma temporada à frente do game show. O programa já foi assistido, em 2025 (até 9 de novembro), por mais de 85 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Neste ano, o game show é vice-líder isolado nas principais praças do Brasil. COP 30 A RECORD NEWS está presente em Belém para trazer todos os detalhes da COP 30, o maior encontro global sobre mudanças climáticas. Com flashes ao vivo e uma equipe completa de repórteres mobilizada pela emissora, você acompanha tudo o que acontece diretamente do centro das discussões ambientais. Especialistas comentam as decisões e o ponto a ponto dos discursos dos líderes mundiais que estão no Pará. Maratona Série de leilões líder da TV, o reality competitivo Quem Dá Mais? (Storage Wars) está em sua 14ª temporada. Na Califórnia, quando o aluguel de um depósito de armazenamento não é pago por mais de três meses, seu conteúdo pode ser vendido em lotes a leiloeiros, que pagam em dinheiro. A série acompanha compradores profissionais que visitam diferentes depósitos, podendo visualizar os lotes por cinco minutos da entrada do depósito e sem poder tocar em nada. Com base em sua experiência, calculam quanto pagariam pelo conteúdo. E então, começam os lances. Maratona especial na próxima segunda, dia 17, às 19h35, no A&E. Audiência Com emoção até o final, a transmissão do empate por 2 a 2 entre Internacional e Bahia fez a RECORD garantir o segundo lugar isolado em dez praças e no Mercado Nacional, no período em que a bola esteve rolando, das 18h30 às 20h33. O SBT ficou em terceiro em praticamente todos estes confrontos: a única exceção foi em Vitória, que teve a Band nessa posição. Salvador e Porto Alegre foram regiões onde a emissora obteve seus melhores números! Na capital baiana foram 14,5 pontos de média contra 1,7 do SBT, – quase 9 vezes a audiência da concorrente. Já na capital gaúcha, a RECORD venceu o SBT por mais de 6 pontos de vantagem: 8 x 1,9.

Nova temporada

A partir do dia 16 de novembro, o FashionTV estreia a segunda temporada de Powercast, programa comandado pelas apresentadoras Bebel Rendeiro e Scheila Santos. Com uma proposta dinâmica e atual, o programa mergulha nas histórias de empreendedores, artistas e influenciadores que estão transformando o mercado da moda, da beleza e da inovação no Brasil.

Audiência 2

No último domingo, dia 09/11, o programa do SBT comandado por Patricia Abravanel garantiu a segunda colocação absoluta na Grande São Paulo com a maior audiência do SBT. A atração foi ao ar das 19:07 à 00:02 e marcou 7,1 pontos de audiência, 12,5% de share e 8,9 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada ficou com 5,6 pontos de média durante a exibição de um programa de variedades, um reality show de confinamento e um programa esportivo.

Esportes

Na próxima terça-feira, 11 de novembro, a TNT Sports apresenta a cobertura completa e multiplataforma do sorteio do Campeonato Paulista 2026. Comandada pelo narrador Octavio Neto e pelo comentarista Mauro Beting, a transmissão da plataforma de streaming HBO Max e do canal TNT começa às 20h15, 30 minutos antes da cerimônia. Os repórteres Bianca Molina e Rodrigo Fragoso realizam entrevistas in loco e trazem todos os detalhes do evento.

***

Por hoje é só.