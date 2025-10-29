Rapidinhas: Novos canais, séries e mais novidades

A coluna Rapidinhas desta quarta está recheada de novidades. Entre elas está a estreia de um novo canal em um serviço de streaming e diversas novidades na TV aberta e país. Confira:

Teleton

A 28.ª edição da Campanha AACD Teleton será especial. Em comemoração ao aniversário de 75 anos da instituição, diversas personalidades farão parte da tradicional maratona de solidariedade, que vai ao ar diretamente dos estúdios do SBT a partir de 7 de novembro, às 22h30, e seguirá ininterrupta até o fim do dia em 8 de novembro, retomando o tradicional formato de mais de 24 horas de duração pela primeira vez desde 2019.

Clima

Na semana que antecede a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o Roda Viva recebe o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

Audiência

A noite foi agitada em A Fazenda 17. Com a formação da sexta Roça da temporada, o reality rural garantiu o primeiro lugar absoluto de audiência em Goiânia. No PNT e em outras praças do país, a atração também obteve bons índices e alcançou a liderança. Na região goiana, o programa venceu a Globo com placar de 6,6 X 4,7 pontos de média, ou seja, liderou com 40% a mais que a concorrente em segundo lugar. O share da RECORD foi de 20,6%. No Painel Nacional de Televisão (PNT), o reality alcançou média recorde da temporada: 6,1 pontos e share de 14,6%, permanecendo 25 minutos na liderança.

Audiência 2

Na noite de ontem, dia 28/10, das 21:30 às 23:23, o SBT transmitiu com exclusividade na TV Aberta, a partida decisiva entre Atlético-MG e Independiente del Valle, válida pela semifinal da Conmebol Sul-Americana. A emissora alcançou 11,5 milhões de pessoas no Brasil e garantiu a vice-liderança em Belo Horizonte, Belém, Fortaleza e Manaus.

Luto

Neste sábado (1/11), às 13h, Abiane Souza traz mais uma história inspiradora para o Retratos Femininos. No programa da TV Aparecida, a apresentadora conhece Renata Campos, psicoterapeuta sistêmica especializada em luto. Ela ressignificou sua própria história para ajudar outras pessoas.

Superação

Danilo Gentili recebe no The Noite desta quarta-feira, 29 de outubro, duas pessoas que provaram que determinação e fé movem qualquer obstáculo. Irmã Marluce começou a treinar aos 53 anos, incentivada pelo cardiologista. Gabriel Serafim nasceu com uma doença rara, mas não se abalou e se tornou um dos paratletas mais bem-sucedidos do país. No programa, os dois contam suas inspiradoras histórias.

Futuro

As transformações que atravessam o nosso tempo desafiam a maneira como pensamos, convivemos e projetamos o futuro. É nesse contexto que estreia, no dia 4 de novembro, às 20h, no Prime Box Brazil, a série Fronteiras: Jornadas para o Amanhã, uma produção da Delos Produções Culturais. A obra propõe um mergulho nas ideias e nas reflexões que ajudam a compreender o presente e inspiram novos caminhos para o amanhã.

Música

Dua Lipa está prestes a lançar sua mais recente turnê latino-americana e, para uma contagem regressiva à altura da estrela, o Universal+ apresenta a estreia em 1º de novembro de AN EVENING WITH DUA LIPA, uma performance musical memorável da artista britânica no Royal Albert Hall, em Londres. A produção foi dirigida pelo diretor vencedor do Emmy® e do BAFTA®, Paul Dugdale, conhecido por sua brilhante interpretação de artistas em shows, como Adele em One Night Only e Billy Joel em Billy Joel: The 100th: Live at Madison Square Garden.

Parabólica

Duas novas afiliadas da TV Globo estão em testes no satélite Star One D2 e devem fazer parte do SAT HD Regional nos próximos dias: Rede Amazônica Vilhena e Rede Amazônica Ji-Paraná. As emissoras deverão ter cobertura no interior de Rondônia.

Streaming

O Samsung TV Plus estreou um novo canal nesta semana. Os proprietários de televisores da empresa já podem conferir o canal The Walking Dead by AMC.

***

Por hoje é só..