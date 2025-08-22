Rapidinhas: Novos canais na TCL, novos programas e mais notícias

Publicidade

Chegou sexta-feira e com ela uma edição especial da coluna Rapidinhas com muita novidade para curtir no final de semana. Confira:

TCL Channel

Três novos canais foram adicionados à grade de programação de serviço de TV via streaming gratuito TCL Channel, são eles: Captain Tsubasa (canal 9521), Naruto Shipuden (canal 9522) e Naruto (canal 9253).

Mas eu não tenho TCL

Ok, se você não tem um aparelho da marca TCL e quer curtir estas novidades da plataforma. Há um jeito! Todo o conteúdo também está disponível no aplicativo Movie Ark. Basta ter um televisão ou uma Box compatível com Android TV e instalar. Simples e grátis.

Música

Um trio de ícones da MPB ganha espaço na telinha da TV Brasil na edição especial do programa Sem Censura desta sexta (22), às 16h. Cissa Guimarães celebra a vida e a obra de astros consagrados com entrevistas que marcaram a temporada. A apresentadora recebe a cantora Eliana Pittman, de 80 anos; o compositor Francis Hime, de 85; e a cantora Alaíde Costa, de 89.

Música 2

Sexta-feira é dia de música, boa conversa e risadas no “Sextou no Boteco do Ratinho”. Neste 22 de agosto, a partir das 22h15 (de Brasília), Carlos Massa comanda mais uma edição trazendo muita música, histórias e diversão. No palco, Gilliard se apresenta ao lado do filho, Sylvio Marinho, também cantor. O músico Rey Biannchi também marca presença, assim como o político Cláudio Gaspar e o humorista Rodrigo Capella, que promete arrancar gargalhadas com seu bom humor.

Reality

A estreia da temporada 2025 do Mestre do Drywall Placo já tem data confirmada: 23 de agosto, às 12h, na Band. A maior competição de montadores de drywall no Brasil é produzida pela Saint-Gobain, marca referência em drywall e sistemas para construção a seco, e segue o ritmo de sucesso das duas temporadas anteriores.

Reality 2

O reality Corrida das Blogueiras está oficialmente confirmado para mais uma temporada. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) durante o programa Diva Depressão Ao Vivo, quando os apresentadores Edu Camargo e Fih Oliveira foram surpreendidos pelas juradas Blogueirinha, Lorelay Fox, Nátaly Neri e Renata Santti com a notícia da continuidade do projeto.

Premiação

A MTV acaba de anunciar que o ícone global, Mariah Carey, receberá o cobiçado prêmio Video Vanguard no VMA 2025 e apresentará um medley de seus maiores sucessos, que abrangerá toda a sua carreira. Apresentado por LL Cool J, a premiação será transmitida mundialmente, AO VIVO, diretamente da UBS Arena em Nova York, no dia 07 de setembro, domingo. No Brasil, este ano o pré-show do VMA 2025 será transmitido, ao vivo, às 20h na MTV, no Paramount+ e na Pluto TV, através do canal MTV Pluto TV, com tradução simultânea, e no canal MTV Biggest Pop, com áudio original. A premiação também será transmitida, ao vivo, a partir das 21h, na MTV, no Paramount+ e na Pluto TV, através do canal MTV Pluto TV, com tradução simultânea, e no canal MTV Biggest Pop, com áudio original.

Humor

O Comedy Central acaba de anunciar o seu mais novo programa humorístico, TURMA DA ESCOLA. Apresentado pelo comediante Diogo Almeida, a cada programa ele receberá um comediante diferente para descobrir como todos eram na época da escola. A nova produção estreia dia 18 de setembro, quinta-feira, às 21h30, no Comedy Central.