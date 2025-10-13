Rapidinhas: Novos canais chegam ao streaming e mais destaques

Publicidade

A coluna Rapidinhas desta segunda-feira, dia 13 de outubro, está no ar e traz diversas novidades para seu começo de semana. Confira:

Esportes

A ESPN exibe nesta terça-feira (14) a estreia de João Fonseca no ATP 250 de Bruxelas. O tenista brasileiro enfrenta o holandês Botic van de Zandschulp, em partida marcada para as 14h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pelo Disney+.

Premiação

Cinco coproduções do Canal Brasil foram consagradas com o Troféu Redentor na Competição Principal e na competitiva Novos Rumos da Première Brasil, na 27ª edição do Festival do Rio, que aconteceu de 2 a 12 de outubro, no Rio de Janeiro. Entre os premiados da Competição Principal, “Pequenas Criaturas”, de Anne Pinheiro Guimarães, venceu os troféus de Melhor Longa de Ficção e Melhor Direção de Arte (Claudia Andrade). O longa acompanha a solidão de uma mãe (Carolina Dieckmann) e de seus filhos, que chegam a Brasília em 1986.

Streaming

A plataforma de TV via streaming LG Channels trouxe uma novidade para os proprietários de televisores da marca. O canal TV Aparecida já pode ser sintonizado gratuitamente. Em contrapartida, o canal Travel Plus foi removido.

Claro

Já os assinantes da Claro tv+ Box receberam novas afiliadas do SBT e Record. Moradores das áreas de cobertura da TV Ponta Verde e TV Pajuçara passam a contar com programação local.

Homenagem

Em comemoração ao Dia do Professor, nesta quarta-feira (15/10), a partir das 19h30, a TV Cultura exibe o documentário nacional Nunca Me Sonharam, com direção de Cacau Rhoden. O longa, produzido pela Maria Farinha Filmes, apresenta os desafios do presente, as expectativas para o futuro e os sonhos de quem vive a realidade do Ensino Médio nas escolas públicas do Brasil.

Fofoca

Queridos e gentis leitores, o romance está, mais uma vez, no ar. A Netflix e a Shondaland revelaram hoje as datas de estreia da quarta temporada de Bridgerton, que terá a Parte 1 lançada em 29 de janeiro de 2026, e a Parte 2, em 26 de fevereiro de 2026.

Filme

A Apple Original Films anuncia hoje, 13 de outubro, que “F1® – O Filme”, o longa-metragem esportivo de maior bilheteria de todos os tempos, estrelado por Brad Pitt (“Clube da Luta”, “Era Uma Vez… Em Hollywood”) e do diretor Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”, “Tron: O Legado”), estreia mundialmente no Apple TV, na sexta-feira, 12 de dezembro, após uma temporada recorde nos cinemas.

