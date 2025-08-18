Rapidinhas: Novo canal, muito esporte e mais notícias

Publicidade

A coluna Rapidinhas desta segunda-feira, dia 18 de agosto, já está no ar. Nesta semana, trazemos destaques na briga pela audiência, a chegada de novo canal ao mercado brasileiro e mais notícias. Confira abaixo:

Esportes

Nos dias 19 e 20 de agosto, próximas terça e quarta-feira, a TNT Sports realiza a cobertura completa e multiplataforma dos jogos de ida dos Playoffs da UEFA Champions League 2025/26, que definirão os últimos classificados para a fase de liga do torneio continental. A plataforma de streaming HBO Max transmitirá todos os sete duelos, enquanto os canais TNT e Space exibirão partidas selecionadas.

Velocidade

O canal FIFA+ estreou na plataforma de streaming gratuita Xiaomi TV+. Pode ser visto no canal 813.

Novo canal

A Tastemade Brasil acaba de lançar o canal Tastemade Casa, disponível na Samsung TV Plus sem custo para o público. Com uma programação contínua e variada, o canal combina produções originais brasileiras com títulos de destaque no cenário internacional, com foco em design, decoração, viagens, gastronomia e cultura.

Nova temporada

Nesta quarta-feira (20), a TV Cultura estreia a terceira temporada da série Periscópio. Em oito episódios, a atração mostra o trabalho de cientistas dedicados ao desenvolvimento de Geoparques – áreas reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), que reúnem patrimônio geológico de importância internacional, aliados a valores culturais, históricos e ambientais. A edição vai ao ar às 20h30.

Audiência

Na sexta-feira, 15/08, a série Quilos Mortais, na Record TV, manteve o sucesso de audiência e ficou, novamente, no segundo lugar isolado na Grande SP. Exibido na faixa das 22h44 à 0h23, o programa consolidou média de 5,1 pontos, resultado 45% superior ao SBT, que ficou na terceira posição com 3,5 pontos. O pico foi de 5,7 e o share de 11,4%.

Audiência 2

No último domingo, dia 17/08, o Programa Silvio Santos marcou bons índices de audiência na Grande São Paulo. Na média geral, das 19:02 à 00:05, o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel ficou com 7,3 pontos de audiência, 13,3% de share e 8,9 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada ficou com 4,9 pontos de média durante a exibição de um reality show, um programa de variedades, um esportivo e uma série.

Tchau

Vicente Varela deixou a Superintendência de Negócios e Comercialização do SBT. Ao longo de sua trajetória, Varela teve papel fundamental na reestruturação da área comercial e de negócios, contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento da atuação da emissora no mercado.

Chocante

O The Noite com Danilo Gentili desta segunda-feira, 18 de agosto, recebe Jorge Lordello, apresentador do “Operação de Risco” na RedeTV!, ex-delegado e diretor de presídio. Ele relembra histórias marcantes da carreira e traz revelações inéditas sobre alguns dos crimes mais chocantes do Brasil.

Aluguel

É um pássaro? É um avião? Não, é o novo filme do Superman chegando diretamente na sua casa. A mais nova obra de James Gunn, e início do novo universo cinematográfico da DC, chega no dia 24 de agosto para compra e aluguel nas principais plataformas digitais. Tenha o superpoder de assistir ao longa onde e quando quiser, com quem quiser, sem anúncios e sem necessidade de assinatura por um preço único.

Mais esportes

O Prime Video divulgou os primeiros 67 dos 147 jogos da temporada regular 2025-26 da NBA, que serão exclusivos para os membros Amazon Prime. As primeiras transmissões confirmadas incluem uma rodada dupla na sexta-feira, dia 24 de outubro, às 20h30 (Horário de Brasília), quando o New York Knicks recebe o Boston Celtics e, na sequência, às 23h, o Minnesota Timberwolves enfrenta o Los Angeles Lakers. Os 80 jogos restantes da temporada regular serão anunciados em setembro.