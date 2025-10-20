Rapidinhas: Novidades no streaming, na TV paga e mais

Publicidade

A coluna Rapidinhas desta semana traz diversos destaques da TV paga brasileira e novidades no streaming. Confira:

Esporte

A NBA voltou! A temporada 2025/2026 da maior liga de basquete do mundo começa na próxima terça-feira (21), e os fãs brasileiros terão uma cobertura completa e abrangente com a ESPN e o Disney+. Ao longo da edição, os canais da Disney irão exibir mais de 200 jogos ao vivo, somando mais de 500 horas de conteúdo, com destaque para a estreia de partidas exclusivas no Disney+, grande novidade desta temporada.

Aluguel

Invoque a coragem e mergulhe no terror porque Invoção do Mal 4 já está disponível para compra e aluguel. Inspirado em fatos reais, Invocação do Mal 4: O Último Ritual acompanha o casal de demonologistas Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) em sua última e mais desafiadora investigação: o Caso Smurl, um dos episódios mais assustadores de atividade paranormal já documentados. No longa, os Warrens são chamados para ajudar uma família da Pensilvânia que há anos sofre com manifestações sobrenaturais em sua casa. O casal descobre que o local é atormentado por quatro entidades, entre elas um demônio dominante que manipula as demais, levando-os a um confronto espiritual intenso para proteger os Smurl e encerrar o ciclo de terror.

Dança

Após um retorno impactante com a estreia da segunda temporada, VGLY, série Max Original da Warner Bros. Discovery produzida pelo Exile Studio, que retrata a cena urbana mexicana em sua forma mais autêntica, apresenta o episódio 2, intitulado “Perreo & Goteo”, já disponível exclusivamente na HBO Max.

Clima

O Canal Gov estreia nesta terça-feira (21), às 14h, a série de mini-documentários Justiça Climática. A produção, desenvolvida pela Habitat International Coalition – América Latina (HIC-AL) e a Rede TAL, apresenta histórias de comunidades latino-americanas que, em parceria com organizações sociais voltadas ao meio ambiente, buscam melhorar a qualidade de vida por meio de práticas sustentáveis.

Identidade

A Warner Bros. Discovery anuncia a estreia de três curtas documentais desenvolvidos na segunda edição do programa de aceleração de talentos Narrativas Negras Não Contadas – Black Brazil Unspoken, de WBD Access. Os curta documentais MEU NOME É TIANA, CAMISA 9 e MELODIA ANCESTRAL estarão disponíveis na HBO Max e HBO em 10 de novembro.

Cop30

A CNN Brasil desembarca em Belém com uma operação multiplataforma inédita para acompanhar de perto a COP30. O veículo firmou parceria com a Casa Brasil Belém 2025, um dos principais espaços de conteúdo e relacionamento fora da agenda oficial da conferência, com 2.500 metros quadrados de área e expectativa de receber 17 mil visitantes durante o evento.

Guerra

O Samsung TV Plus apresenta o especial “Histórias de Guerra: A Força da Humanidade”, uma curadoria com produções que vão além dos combates para destacar histórias sobre coragem, superação e esperança em tempos de conflito. Reunindo 18 filmes inspirados em fatos e diferentes períodos históricos, a seleção sob demanda convida o público a conhecer narrativas marcantes que mostram o poder da empatia e da resistência humana diante das adversidades.

Seleção

A TV Senado abriu inscrições para o licenciamento de documentários e séries documentais. As obras serão avaliadas e selecionadas para compor as faixas de programação destinadas a exibir documentários ou séries documentais entre 25 e 120 minutos de duração. Os temas de interesse são: política; história do Brasil; assuntos sociais; justiça e cidadania; direitos humanos; economia; ciências e inovação; cultura nacional; arte; educação; esporte; regiões brasileiras; agricultura; meio ambiente; relações internacionais e saúde.

Homenagem

O Canal Brasil presta homenagem a Pelé (1940-2022), que completaria 85 anos no dia 23 de outubro, com uma maratona dedicada ao eterno camisa 10 da Seleção Brasileira. A partir das 20h, a programação especial reúne três longas-metragens que registram diferentes momentos da carreira e da vida do atleta, de documentários a ficções estreladas por ele: “Isto É Pelé”, de Eduardo Escorel e Luiz Carlos Barreto; “A Marcha”, de Oswaldo Sampaio; e “Solidão, uma Linda História de Amor”, de Victor di Mello.

