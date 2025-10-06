Rapidinhas: Jovem Pan na TV aberta, novidades na parabólica e mais

Publicidade

A coluna Rapidinhas está de volta depois de umas merecidas férias. Sim, também precisamos de um pouco de descanso. Nesta segunda, dia 6 de outubro, trazemos várias novidades para você conferir sem muita demora. Curta aí:

Jovem Pan

A TV Jovem Pan News ganhou sua primeira afiliada na TV aberta brasileira. A partir desta segunda-feira, dia 6 de outubro, os moradores do Mato Grosso já podem conferir a programação da emissora sintonizando o canal TV Cidade Verde. A rede regional deixa de ser independente e se junta ao pessoal do Pânico. Por conta disto, a programação local passou por mudanças.

Parabólica

Já os proprietários de antenas parabólicas sintonizados no satélite SKY Brasil 1, na plataforma Nova Parabólica, ganharam um novo canal. Já podem conferir a programação da Rede Mundial. A estreia é válida também para assinantes de pacotes da SKY.

Streaming

Já no streaming, os assinantes do serviço DAZN já podem contar com a programação de dois novos canais: Rally TV (ao vivo) e Fifa+ (on demand).

Streaming 2

O serviço Claro tv+ App adicionou novas afiliadas da Band (Band Paulista, TV Clube Ribeirão, TV Tribuna ES, TV Tarobá Cascavel e TV Maringá) e RedeTV! (afiliada do Espírito Santo).

Cegueira

O Hoje em Dia exibe, ao vivo, mais uma edição do quadro Você e o Doutor, nesta terça-feira, 07/10. O médico de família, Dr. Antônio Sproesser, vai falar sobre as principais doenças que podem levar à cegueira e como identificá-las a tempo. Entre os assuntos, estarão o glaucoma, que causa perda progressiva da visão periférica; a degeneração macular, ligada ao envelhecimento e que compromete a visão central; a retinopatia diabética, que pode afetar pessoas com diabetes e levar à perda total da visão; e a catarata, responsável por turvação da lente natural do olho, podendo ser revertida com cirurgia.

Homenagem

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, dia 6 de outubro, uma programação especial dedicada à atriz Débora Bloch. A homenagem começa às 22h30, após a exibição do episódio da novela “Vale Tudo” na TV Globo, que marca a morte da personagem Odete, interpretada por Débora na trama. Serão exibidos quatro filmes que mostram diferentes momentos de sua trajetória no cinema: “Bete Balanço” (1984), de Lael Rodrigues; “Veja Esta Canção” (1994), de Carlos Diegues; “Caramuru, A Invenção do Brasil” (2001), de Guel Arraes; e “Bossa Nova” (2000), de Bruno Barreto.

Premiação

O Grupo Bandeirantes de Comunicação promove em 21 de outubro a quinta edição nacional do Prêmio BandNews Marcas Mais Admiradas, uma parceria entre a Band, a BandNews FM e a BandNews TV. Na fase inicial, por meio de pesquisa realizada pelo Instituto Aquila com consumidores de todo o país, foram escolhidos os três finalistas em 20 categorias. A novidade é que, pela primeira vez, as emissoras abrem a votação popular para eleger os ganhadores. O resultado será divulgado no dia do evento, com apresentação de Glenda Kozlowski e Rodolfo Schneider.

Nova temporada

A nova temporada de MENOS É DEMAIS traz mudanças emocionantes, unindo consumo consciente, estratégias para evitar acúmulos desnecessários e promovendo uma vida mais organizada. Ao longo de dez episódios, Carol Ribeiro e Bárbara Vieira comandam as transformações que renovam os lares, agora também com participações especiais de Arlindo Grund, Rita Carreira e Ellen Milgrau. A produção estreia dia 8 de outubro na HBO MAX.

Música

O reality musical mais assistido do país está de volta: The Voice Brasil 2025 chega nesta segunda-feira, 06 de outubro, às 22h30, no Disney+ e SBT, em uma transmissão simultânea inédita entre TV aberta e streaming. Com Tiago Leifert na apresentação, Gaby Cabrini nos bastidores e um time de técnicos formado por Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles, a nova temporada estreia com palco renovado, dinâmicas inéditas e muitas surpresas.

Audiência

Quilos Mortais segue firme no segundo lugar isolado de audiência em São Paulo. Na noite de sexta-feira, 03/10, a série de sucesso bateu recorde de share, ao atingir 12,8%, e consolidou média de 5 pontos e pico de 7,1, em sua faixa de exibição, das 23h23 à 0h37, um resultado 57% maior que o do SBT, que se manteve em terceiro lugar com 3,2 pontos no mesmo horário.

