Rapidinhas: Gilberto Gil no Altas Horas, Dona Beja na Band e o fim das senhas na Max

- Publicidade -

O último final de semana de fevereiro chega com um misto de celebração cultural e alertas importantes. Enquanto a TV brasileira se une para homenagear um dos maiores ícones da nossa música, o cenário internacional do streaming e da radiodifusão enfrenta mudanças drásticas. Das polêmicas de Rafinha Bastos às novas restrições de compartilhamento de senhas na Max, o Além da Tela resume tudo o que você precisa saber para começar março bem informado.

Viva Gil: Altas Horas celebra o “Tempo Rei”

Neste sábado (28), Serginho Groisman comanda uma noite histórica no Altas Horas. O programa é inteiramente dedicado a Gilberto Gil, reunindo nomes como Seu Jorge, Margareth Menezes e Adriana Calcanhoto para celebrar a obra do mestre que se despede dos palcos. Com duetos emocionantes e memórias que atravessam décadas, o especial é um presente para os fãs e uma reverência necessária ao legado da Tropicália. Prepare o lenço: Gil interpreta clássicos como “Drão” e “Cálice” logo após o BBB 26.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Dona Beja: Band aposta em superprodução da HBO Max

A Band promove um evento especial na próxima quinta-feira (5), às 22h20, para marcar a chegada de Dona Beja à TV aberta. Com Grazi Massafera no papel que foi de Maitê Proença, a releitura da HBO Max ganha exibição semanal no canal. A “Noite Especial” terá entrevistas e um episódio duplo sem cortes. A trama, que mistura vingança e empoderamento no Brasil colonial, será exibida regularmente às quintas e sextas-feiras, logo após o Melhor da Noite.

HBO Max aperta o cerco contra o compartilhamento de senhas

A mamata está acabando oficialmente. A Warner Bros. Discovery anunciou que a Max (antiga HBO Max) começará a implementar medidas “mais agressivas” contra usuários que compartilham senhas fora do domicílio. Após uma fase de avisos suaves, a plataforma passará a exigir que cada residência tenha sua própria conta. A medida visa aumentar a receita média por usuário, seguindo os passos da Netflix e do Disney+, e deve ser aplicada globalmente ao longo de 2026.

- Publicidade -

Roberto Cabrini mostra a devastação em Minas Gerais

O Domingo Espetacular (1º/03) traz uma cobertura impactante de Roberto Cabrini sobre a tragédia climática em Minas Gerais. Desde o dia 24, as chuvas torrenciais deixaram um rastro de mais de 60 mortos e milhares de desabrigados, especialmente na Zona da Mata. Cabrini investiga as causas desses eventos extremos e dá voz às famílias que perderam tudo em deslizamentos e enchentes. Um documento necessário sobre a urgência da crise climática no país.

Rafinha Bastos abre o jogo no “Provoca”

A temporada 2026 do Provoca, na TV Cultura, estreia em grande estilo na terça-feira (3/3). Marcelo Tas entrevista Rafinha Bastos, que reflete sobre o amadurecimento impulsionado pelo medo da morte e as cicatrizes de sua carreira. O humorista relembra a polêmica com Wanessa Camargo, a frustração com antigos colegas e o processo de desconstrução da sua imagem “agressiva”. É um papo franco sobre reinvenção pessoal e os limites do humor, às 22h30.

Disney+ integra notícias locais em tempo real

Em um movimento para se tornar o hub definitivo de entretenimento e informação, o Disney+ começou a oferecer livestreams 24/7 de oito emissoras locais da ABC nos EUA. A novidade permite que assinantes acompanhem notícias e previsão do tempo de grandes mercados como Nova York e Los Angeles diretamente pelo app do streaming. Embora restrita aos EUA por enquanto, a estratégia sinaliza como as plataformas estão devorando as funções da TV a cabo tradicional.

Esporte: Botafogo decide vida na Libertadores e clássicos europeus

A semana é decisiva para o Botafogo, que visita o Barcelona de Guayaquil na terça (3) pela pré-Libertadores, com transmissão exclusiva da ESPN e Disney+. Mas o final de semana não fica atrás: domingo tem o clássico londrino Arsenal x Chelsea, o Derby da Andaluzia (Betis x Sevilla) e o gigante italiano Roma x Juventus. Para quem gosta de futebol local, o clássico uruguaio entre Nacional e Peñarol fecha o domingo no streaming.

TV Brasil: A luta do povo Parakanã e a reocupação de terras

O Caminhos da Reportagem desta segunda (2) apresenta o episódio “Apyterewa, tempo de reocupar”. A TV Brasil mostra como os indígenas Parakanã estão retomando seu território no Pará após a retirada de invasores. Mesmo após dois anos da operação oficial, o povo ainda enfrenta ataques de pistoleiros. É um jornalismo de fôlego que joga luz sobre os desafios da proteção ambiental e dos direitos indígenas no coração da Amazônia.

Cachaça: O espírito brasileiro ganha as telas

O Prime Box Brazil estreia neste sábado (28), às 22h, o documentário Cachaça, O Espírito Brasileiro. O filme de Carlos Ribas traça a trajetória do nosso destilado, de bebida marginalizada a ativo cultural exportado para o mundo. Com participações de chefs renomados e diplomatas, o longa é um mergulho na identidade nacional através dos alambiques artesanais e da inovação tecnológica que colocou a “branquinha” nas prateleiras globais.

Crise nas afiliadas americanas: Nexstar anuncia demissões

A maior dona de afiliadas de TV nos EUA, a Nexstar Media Group, iniciou uma onda de demissões em massa em estações icônicas como a KTLA 5 (Los Angeles) e WPIX 11 (Nova York). O corte atinge jornalistas e produtores, refletindo a queda nas receitas publicitárias e a migração do público para o streaming. O movimento preocupa o setor, pois pode levar a uma centralização de conteúdo, diminuindo a relevância das notícias locais nas comunidades.

Claro Video libera catálogo da Atresplayer sem custo extra

Uma boa notícia para os assinantes da Claro Video no restante da América Latina: a plataforma reforçou sua parceria com a espanhola Atresmedia. Agora, o catálogo completo da Atresplayer, que inclui séries, novelas da Globo e canais lineares como Antena 3 e Atreseries, está disponível sem custo adicional. É um reforço de peso no conteúdo de língua espanhola para competir no saturado mercado de streaming regional.