Rapidinhas: Dicas e notícias para curtir e começar a semana

Seja para relembrar a infância com a volta de Floribella ao streaming, para se manter informado com as discussões sobre segurança digital no especial da GloboNews, ou para ter seu assistente de voz favorito ainda mais rápido nas notícias esportivas, este domingo, 30 de novembro, traz um misto perfeito de novidades e programação.

Nossa coluna Rapidinhas está recheada de dicas de entretenimento, estreias de peso no cinema e canais gratuitos para te ajudar a curtir o final do seu final de semana e começar a próxima semana com tudo!

TV Grátis com Novidades: O Samsung TV Plus adicionou dois novos canais à sua grade gratuita. Fique ligado no VC 2284 para a chegada de Pokémon e no VC 2183 para o canal Salon Line.

Assistente Mais Esportiva: A Alexa+ da Amazon recebeu uma atualização importante, melhorando drasticamente a forma como o assistente de voz entrega informações de esportes ao vivo. Ao perguntar sobre jogos em andamento (NFL, NBA, MLB, NHL, etc.), a Alexa+ agora fornece o placar atual de forma concisa e oferece automaticamente detalhes adicionais, sem que você precise pedir.

Estreia de Bilheteria: O filme de animação “Zootopia 2” da Disney teve um lançamento estrondoso, arrecadando US$ 556,4 milhões em seu primeiro fim de semana global. O valor já o coloca no top 10 das maiores bilheterias de 2025.

Novela de Volta: A novela infantojuvenil Floribella está de volta! A primeira temporada, que marcou época, estreia no dia 8 de dezembro na HBO Max. A segunda temporada também chega à plataforma de streaming ainda neste ano, garantindo muita nostalgia, romance e música.

Segunda-feira na GloboNews (1/12): Não perca o especial “Do clique ao crime: O papel dos Três Poderes”, que será exibido às 23h30. O programa discute como Executivo, Legislativo e Judiciário atuam para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital.

Segunda-feira na TV Brasil (1/12): O premiado Caminhos da Reportagem exibe às 23h o episódio “Geoparque Seridó: Patrimônio e Cultura do Sertão”, mostrando a beleza e a cultura do patrimônio geológico no Rio Grande do Norte, reconhecido pela Unesco.

Terça-feira na TV Cultura (2/12): Marcelo Tas recebe o editor e fundador da Companhia das Letras, Luiz Schwarcz, no Provoca, às 22h. O papo será sobre o percurso da profissão, a importância da mediação e os desafios da comunicação na atualidade.

Olhando para o Futuro: A CNN Brasil já prepara seu especial de fim de ano. No dia 28 de dezembro, o Perspectivas 2026 revisita 2025 e antecipa temas como as eleições e a Copa do Mundo do próximo ano.