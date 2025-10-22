Rapidinhas: Audiência, novidades no streaming e muito mais

A coluna Rapidinhas traz uma edição especial nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, com várias novidades para vocês curtir nos próximos dias. Confira abaixo:
SBT e Record TV dominam a audiência com futebol e reality
O SBT consolidou sua força no futebol ao transmitir a semifinal da Conmebol Sul-Americana entre Atlético-MG e Independiente del Valle (21/10). A partida alcançou 9,8 milhões de pessoas no Brasil, garantindo a vice-liderança em praças importantes como Belo Horizonte (média de 8,3 pontos) e Belém (6,8 pontos). Na Grande São Paulo, marcou 4,7 pontos. O público feminino e faixas etárias como 35-49 anos aumentaram a participação na audiência.
Quem também fez bonito no Ibope foi a Record TV: o reality “A Fazenda 17”, com Adriane Galisteu, atingiu a liderança em todas as regiões do país (21/10). O programa ficou 20 minutos em primeiro no PNT e se destacou em Manaus, com a melhor audiência da temporada (6 pontos de média).
Idris Elba, Grazi Massafera e Vlado Herzog em destaque
O Apple TV+ revelou o primeiro teaser e a data de estreia da segunda temporada de “Sequestro” (Hijack). Idris Elba retorna no papel principal na série que estreia em 14 de janeiro de 2026.
Já o Megapix exibe o suspense “Uma Família Feliz” na quinta (23), às 21h. O filme, baseado no livro de Raphael Montes, é estrelado por Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini em um drama sobre suspeita de violência infantil.
Na TV Cultura, o documentário “A Vida de Vlado – 50 anos do caso Herzog” será exibido no sábado (25), às 23h, para marcar as cinco décadas do assassinato do jornalista.
Dicas para o fim de semana e esportes
O Canal Brasil faz um Especial Ney Matogrosso (24 e 25/10), com filmes e entrevistas, antecedendo a estreia da série sobre o grupo Secos & Molhados.
Para os fãs de animação, a segunda temporada de “Hora de Aventura com Fionna & Cake” estreia na HBO Max em 23 de outubro.
No Universal+, a superprodução “Hotel Costiera”, com o astro Jesse Williams (Grey’s Anatomy), chega exclusivamente ao Brasil na próxima sexta (24).
Para fechar, o Xsports transmite nesta quarta (22), às 21h, o clássico carioca de basquete entre Botafogo e Vasco, com narração de Álvaro José.